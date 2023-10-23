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Иран и Беларусь будут торговать в риалах и рублях

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  • 23.10.2023, 8:42
  • 1,328
Иран и Беларусь будут торговать в риалах и рублях

Новая договоренность между двумя диктаторскими режимами.

Беларусь и Россия смогут вести торговлю с Ираном в национальных валютах, пишет агентство IRNA со ссылкой на слова участника совместной российско-иранской торговой палаты Камбиза Мирказеми.

По словам Мирказеми, уже к концу года страны собираются ввести механизм, по которому они смогут торговать между собой, используя собственные валюты. Кроме того, Иран и Россия собираются отменить торговые пошлины между странами.

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