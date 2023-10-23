ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и «покрошили» оккупантов 23.10.2023, 11:12

Россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успеха на Бахмутском направлении в районах Клещеевки и Андреевки, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.

Силы обороны наступают к югу от Бахмута, а российские оккупанты перебрасывают на этот участок дополнительные силы, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Представитель Генштаба ВСУ уточнил, что украинские защитники достигли успехов к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Вместе с тем российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах.

Ковальчук добавил, что россияне несут на этом направлении значительные потери, поэтому перебрасывают сюда дополнительные подразделения.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ. Пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и АГС.

Напомним, ранее в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом. Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.

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