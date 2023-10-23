ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и «покрошили» оккупантов
- 23.10.2023, 11:12
Россияне предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.
Подразделения Вооруженных сил Украины добились успеха на Бахмутском направлении в районах Клещеевки и Андреевки, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.
Силы обороны наступают к югу от Бахмута, а российские оккупанты перебрасывают на этот участок дополнительные силы, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
Представитель Генштаба ВСУ уточнил, что украинские защитники достигли успехов к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Вместе с тем российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах.
Ковальчук добавил, что россияне несут на этом направлении значительные потери, поэтому перебрасывают сюда дополнительные подразделения.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ. Пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и АГС.
Напомним, ранее в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом. Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.