Вакцина «Спутник V» перестала работать против коронавируса 9 23.10.2023, 13:49

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Но белорусов продолжают ей прививать.

Российская вакцина «Спутник V» в своей исходной форме перестала обеспечивать защиту от новых штаммов коронавируса. Об этом в интервью «Газете.ру» рассказал глава Центра им. Гамалеи, разработчика вакцины «Спутник V», Александр Гинцбург. По его словам, сейчас проводятся клинические испытания обновленной версии препарата. Однако белорусов продолжают ей прививать.

Исходная формула «Спутника» демонстрировала эффективность в течение первых двух лет — с августа 2020-го по июль 2022 года. С середины 2022 года, когда появились первые варианты штамма омикрон, эффективность вакцины снизилась в восемь раз. С появлением вариантов 4 и 5 эффективность упала в 20 раз.

«А когда появился XBB.1.5-вариант омикрона („кракен“), — это было в январе 2023 года, — „Спутник“ перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — рассказал Гинцбург.

Ученые Центра им. Гамалеи разработали новые варианты вакцин, которые находятся на стадии клинических испытаний на основе XBB.1.5. Ожидается, что испытания завершатся 10 декабря. По словам Гинцбурга, начать вакцинацию новой версией препарата можно было бы после этой даты, однако сначала необходимо пройти все рагистрационные процедуры: «Это значит, что 11 декабря мы начнем нарабатывать серии, а потом их проверять, тем самым отодвигая срок ввода в гражданский оборот новой вакцины еще на 2,5 месяца. То есть, в гражданский оборот новый „Спутник“ поступит в марте».

При этом, признал Гинцбург, существует вероятность того, что к весне следующего года появятся новые штаммы вируса и вакцина «будет не очень актуальна или совсем неактуальна». Но до этого времени эффективных вакцин от коронавируса у россиян не будет вовсе. «Если не считать „Конвасэла“ и новосибирской „ЭпиВакКороны“. Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О „КовиВаке“ уже давно ничего не слышно», — уточнил он.

Двухкомпонентная вакцина «Спутник V» против коронавируса была зарегистрирована в августе 2020 года. В РФПИ оценили ее эффективность в 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.

Минздрав Беларуси также использует российский препарат для вакцинации в нашей стране.

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