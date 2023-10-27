Остановка сердца: СМИ подогревают слухи о смерти Путина 92 27.10.2023, 14:45

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Реакция Пескова только усилила резонанс.

На днях СМИ распространили, что в выходные у российского президента РФ Владимира Путина произошла остановка сердца. А вчера вечером крупный российский телеграм-канал «Генерал СВР» сообщил о смерти Путина. В Кремле эти слухи опровергают, но заявления Пескова только усиливают резонанс вокруг темы.

Об этом пишет Daily Star.

Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это «фейковыми новостями» и высмеял утверждение, что Путин использует двойников для публичных выступлений.

Журналисты иностранного издания ссылаются на российские телеграмм-каналы, у которых появилась информация, что у Путина в воскресенье вечером в его резиденции в Москве произошла «остановка сердца». Отмечалось, что якобы хозяина Кремля нашли лежащим на полу у опрокинутого стола с едой и напитками, а затем отвели в соседнюю комнату, оборудованную медицинскими средствами, где ему сделали сердечно-легочную реанимацию.

«Врачи провели реанимационные мероприятия, предварительно установив, что у президента остановилось сердце. Помощь оказали вовремя, запустили сердце и Путин пришел в сознание», — говорилось в сообщении.

Весомых доказательств подобных утверждений телеграмм-каналы не предоставили.

Доктор Наход А. Али, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук в США в комментарии Daily Star предположил, что Путин может умереть гораздо раньше, чем ожидалось.

«Человек, которому около 70 лет, с такими проблемами со здоровьем может столкнуться с более высоким риском осложнений, что, вероятно, приведет к значительно меньшей продолжительности жизни по сравнению с другими людьми того же возраста, которые не имеют беспокойства», — сказал он.

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