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Бывший премьер Китая Ли Кэцян скончался от сердечного приступа

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  • 27.10.2023, 9:55
  • 5,758
Бывший премьер Китая Ли Кэцян скончался от сердечного приступа
Ли Кэцян

Ему было 68 лет.

Бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян скончался от сердечного приступа на отдыхе в Шанхае. Ему было 68 лет.

Как сообщило «Синьхуа», 26 октября у него произошел сердечный приступ, медики пытались его спасти, но он скончался.

Ли Кэцян возглавлял правительство Китая с 2013 по 2023 года. Он покинул пост в марте этого года. За несколько месяцев до этого, в октябре 2022 года, Ли Кэцян не вошел в новый состав ЦК Компартии Китая.

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