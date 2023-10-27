Предателя Украины Царева тяжело ранили в Ялте

Предателя Украины Царева тяжело ранили в Ялте34
- 27.10.2023, 10:53
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Он находится в реанимации.
Российские СМИ и ряд Telegram-каналов начали сообщать о неком «чрезвычайном происшествии» возле дома предателя Украины Олега Царева в Ялте. Ночью к его дому начали съезжаться машины правоохранителей и кареты «скорой» помощи.
Сам Царев якобы не отвечает на телефонные звонки. В СМИ заявили, что он был найден в собственном доме с ножевыми ранениями.
В сети появилось видео, снятое очевидцами, на котором видны машины скорой и полиции возле дома Царева.
Тем временем бывший украинский журналист, предавший Украину и сбежавший в РФ, Александр Чаленко заявил, что Царев был найден в собственном доме с ножевыми ранениями.
«Чаленко сообщает, что Царева «подрезали» в его собственном доме. Никакой официальной информации пока нет. Значит точно бытовуха. Видимо, какая-то пьяная ссора, которую пытались скрыть», – прокомментировал это сообщение украинский журналист Денис Казанский.
«С Царевым что-то. С ночи под домом куча машин скорой и силовиков. Трубку не берет от знакомых», – написал пророссийский блогер Анатолий Шарий.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на участников украинского сопротивления в Крыму сообщил, что Царев ранен из огнестрельного оружия.
«По Цареву. С места #НашіОчіВсюди говорят, что не ножом, а огнестрельные ранения. Состояние до сих пор неизвестно, но перспективы хорошие. По крайней мере – приятные», – отметил он.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что место жительства Царева было «секретом Полишинеля». Так что если бы кто-то хотел его ликвидировать – отыскать предателя было максимально просто.
«Что касается Царева, то все знают, что он бежал в оккупированный Крым и уже давно живет в Ялте, там владеет санаторием им. Кирова. Кстати, где-то в 2019 году Аксенов пытался у него фактически отжать и продать другие санатории, которые арендует в Алуште фирма Царева. То есть – где жил Царев, где он ходил, чем занимался – достаточно известная информация, в Ялте так точно все были в курсе. И, думаю, не только там», – отметил нардеп.
По данным Гончаренко, состояние Царева после ночного происшествия медики оценивают как тяжелое.
«Царев в тяжелом состоянии в больнице, держим кулаки, чтобы уже и не вышел оттуда... В Царева стреляли, не резали. Лежит в реанимации», – написал он.