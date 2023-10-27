В Царева стреляли дважды: шансов на выживание мало 16 27.10.2023, 13:38

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Олег Царев

Фото: Reuters

Родственники предателя рассказали подробности о покушении.

В предателя Украины Олега Царева дважды стрелял неизвестный, сообщается в его официальном Telegram-канале.

Администратор канала, ссылаясь на родных Царева, пишет, что ночью на него было совершено покушение.

«Около полуночи на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», - говорится в сообщении.

На момент прибытия кареты скорой медицинской помощи коллаборант был без сознания, он потерял много крови.

«Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», - отмечается на канале.

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