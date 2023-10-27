В Царева стреляли дважды: шансов на выживание мало

В Царева стреляли дважды: шансов на выживание мало16
- 27.10.2023, 13:38
- 15,488
Родственники предателя рассказали подробности о покушении.
В предателя Украины Олега Царева дважды стрелял неизвестный, сообщается в его официальном Telegram-канале.
Администратор канала, ссылаясь на родных Царева, пишет, что ночью на него было совершено покушение.
«Около полуночи на территории санатория имени Кирова в Ялте, где он поживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики», - говорится в сообщении.
На момент прибытия кареты скорой медицинской помощи коллаборант был без сознания, он потерял много крови.
«Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет», - отмечается на канале.