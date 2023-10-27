Александр Невзоров: Путин умер

Александр Невзоров: Путин умер29
- 27.10.2023, 17:50
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Но это не точно.
Вечером 26 октября российский анонимный Telegram-канал «Генерал СВР» заявил, что президент РФ Владимир Путин умер в своей резиденции на Валдае. Сообщение широко разошлось в сети, вызвав огромный резонанс в России и за рубежом.
Российский журналист, получивший украинское гражданство, Александр Невзоров, реагируя на сообщение о смерти главы Кремля, отметил, что «есть две новости: хорошая и плохая».
«Хорошая: Путин умер. Плохая: это не точно», – написал Невзоров.