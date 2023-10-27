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Александр Невзоров: Путин умер

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  • 27.10.2023, 17:50
  • 67,110
Александр Невзоров: Путин умер
Александр Невзоров

Но это не точно.

Вечером 26 октября российский анонимный Telegram-канал «Генерал СВР» заявил, что президент РФ Владимир Путин умер в своей резиденции на Валдае. Сообщение широко разошлось в сети, вызвав огромный резонанс в России и за рубежом.

Российский журналист, получивший украинское гражданство, Александр Невзоров, реагируя на сообщение о смерти главы Кремля, отметил, что «есть две новости: хорошая и плохая».

«Хорошая: Путин умер. Плохая: это не точно», – написал Невзоров.

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