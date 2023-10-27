В Украине разработали и тестируют комплекс новых дронов ST1 27.10.2023, 19:41

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Сейчас их тестируют в полевых условиях.

В Украине, помимо морских дронов MAGURA V5, тестируют дрон-разминировщик ST1, который будет искать взрывчатку российских оккупантов на украинских землях. Об этом сообщил глава Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Украиснкий комплекс состоит из двух дронов, один из которых ищет взрывные устройства, а второй отмечает их местоположение на земле и на виртуальной карте.

ST1 оборудован катушкой индуктивности и сенсорами, с помощью которого дрон может облетать препятствия на низкой высоте. Кроме того, он оснащен мощным микрокомпьютером, который обрабатывает данные и передающий их саперам в режиме реального времени.

В среднем дрон-разминировщик работает в четыре раза быстрее, чем человек. Это сильно ускорит процесс разминирования украинскиз земель. Саперы ГСЧС, ВСУ, Национальной полиции получат возможность с безопасного места управлять беспилотником и искать мины.

Таким образом выглядит готовый экспериментальный образец, который разработчики сейчас тестируют в полевых условиях. Команда собирает фидбек, работает над усовершенствованием и готовится к масштабированию производства.

Как сообщал порталу Dev.ua разработчик дрона, в систему входят сразу два дрона, которые, работая в паре, автоматически выполняют миссию по поиску мин. По его словам, сейчас из-за полномасштбаного вторжения РФ в Украину около половины территории заминировано, и на разминирование уйдет не менее десяти лет.

Примерная цена пары беспилотников-саперов составляет до 5000 долларов.

Вот так работают эти «напарники»:

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