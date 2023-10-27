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Представитель ЦАХАЛа: Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа

  • 27.10.2023, 20:27
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Представитель ЦАХАЛа: Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа

Израильская армия наносит самые мощные удары по террористам с начала войны.

Израиль расширяет наземные операции в секторе Газа, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«ВВС весьма активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность», — сказал он.

По сообщению из сектора Газы, ВВС ЦАХАЛа наносят массированные удары по городу Газа. Сообщается, что в секторе отключился интернет, сообщает сайт «Вести Израиля».

Жители сектора Газы сказали в интервью телекомпании CNN, что удары по сектору Газы, которые ЦАХАЛ осуществляет вечером в пятницу, 27 октября, — «самые мощные с начала войны».

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