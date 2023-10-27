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Ученые раскрыли секрет знаменитой «русалки с Фиджи»

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  • 27.10.2023, 20:52
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Ученые раскрыли секрет знаменитой «русалки с Фиджи»

Томография останков этой морской девы привела к неожиданным открытиям.

Радиологи из Университета Северного Кентукки взялись за анализ загадочного существа, известного как «русалка с Фиджи», которое хранилось в музее и привлекало внимание на протяжении столетий, пишет New Voice.

Исследование с использованием компьютерной томографии останков этой морской девы привела к неожиданным открытиям..

Оказалось, что «Фиджийская русалка» — это не настоящее существо, созданное природой, а скорее манипулятивное творение человека. Анализ показал, что она была собрана из частей тела, принадлежащих нескольким разным животным. Голова и туловище принадлежали обезьяне, хвост был взят у крупной рыбы, а руки были сделаны из лап аллигатора или крокодила.

Для более детального анализа и установления происхождения различных частей тела, исследователи обратились за помощью к экспертам из зоопарка Цинциннати и Ньюпортскому аквариуму.

Сотрудники зоопарка и аквариума будут проводить сравнительный анализ и определат виды животных, использованных при создании этой фальшивой русалки. Подаренная мумия Историческому обществу округа Кларк в 1906 году американским моряком, утверждавшим, что приобрел ее в Японии или Индонезии. В XIX веке подобные чучела русалок часто представлялись на ярмарках и в кунсткамерах, вызывая интерес публики.

Специалисты уже предварительно уверены, что «Фиджийская русалка» является мистификацией, и более подробное исследование, включая экспертную оценку, поможет окончательно раскроить происхождение этого загадочного существа и раскрыть его как искусственное создание.

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