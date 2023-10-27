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СМИ: Покушение на предателя Царева было спецоперацией СБУ

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  • 27.10.2023, 21:03
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СМИ: Покушение на предателя Царева было спецоперацией СБУ

Состояние здоровья коллаборанта — критическое.

Покушение на предателя и коллаборанта Олега Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик «русского мира», а человек, который лично приехал вместе с российскими танками захватывать Киев», - подчеркнул информированный источник.

Отмечается, что детали спецоперации не разглашаются. По состоянию на сейчас сообщается, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Источники в СБУ уточнили, что состояние Царева критическое - врачи борются за его жизнь, но есть большой шанс, что он может умереть.

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