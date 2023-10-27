Россия в 75 раз отстала от США по производству спутников 27.10.2023, 23:39

РФ в этой сфере неконкурентоспособна.

Российская модель производства космических аппаратов является неконкурентоспособной по сравнению с другими странами. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, слова которого приводит РБК. Он отметил, что в США и Китае производится значительно больше спутников в год, чем в России.

Согласно Борисову, в США существуют производственные мощности, позволяющие создавать около 3 тыс. космических аппаратов ежегодно. В Китае создано шесть производств, способных производить от 1200 до 1500 спутников в год. В России это число ограничивается всего 40 аппаратами в год.

«Неконкурентоспособны. Перед нами стоит грандиозная задача перевернуть ситуацию», — сделал вывод Борисов. Он подчеркнул, что мировая космическая группировка за последние десять лет выросла десятикратно и сейчас насчитывает более 8,9 тыс. спутников. Количество российских спутников составляет около 220 штук — всего лишь 2,5% от общего числа.

Глава «Роскосмоса» отметил также изменения в структуре самой индустрии. Он сказал, что от тяжелых и дорогостоящих спутников теперь отошли в сторону создания многоспутниковых группировок. Примером такой модели является компания Starlink, которая быстро восполняет группировку при выходе из строя одного из аппаратов.

Борисов подчеркнул необходимость изменения модели производства в России, перехода к конвейерному производству и увеличения объемов производства. По его словам, текущие сроки сборки одного аппарата составляют около 18 месяцев, что мешает созданию эффективных многоспутниковых группировок.

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