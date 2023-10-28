Лукашенко назвал поляков «крестоносцами»
- 28.10.2023, 0:11
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Еще один перл от автора «питерского Скорины».
Лукашенко назвали поляков «крестоносцами».
«Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. Мы ж это не забыли. Всегда они оттуда шли к нам, убивали и прочее, прочее, прочее. Но сейчас уже дошли до крайности», – сказал диктатор.
Отметим, что поляки воевали с Тевтонским орденом, рыцарей которого часто называют крестоносцами. Однако Лукашенко, закончивший исторический факультет, этого явно не знает.