Лукашенко назвал поляков «крестоносцами» 28.10.2023, 0:11

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Еще один перл от автора «питерского Скорины».

Лукашенко назвали поляков «крестоносцами».

«Они мерзавцы, крестоносцы. В истории всегда было так. Мы ж это не забыли. Всегда они оттуда шли к нам, убивали и прочее, прочее, прочее. Но сейчас уже дошли до крайности», – сказал диктатор.

Отметим, что поляки воевали с Тевтонским орденом, рыцарей которого часто называют крестоносцами. Однако Лукашенко, закончивший исторический факультет, этого явно не знает.

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