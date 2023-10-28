Смерть Путина: в России назревает «стрелецкий бунт» 4 Эль Мюрид

28.10.2023, 8:38

18,250

Классика Гайдая внезапно становится жизнью.

Вчерашнее (и затем продолженное уже сегодня) сообщение о смерти Путина вне зависимости от реального его состояния, может быть вызвано двумя причинами.

Первая - сугубо субъективная. Любая аудитория, которой скармливают какую-то версию, ждет её развития. Бесконечные повторения о тяжелом болезненном состоянии Путина (при том, что там явно не все в порядке) не могут продолжаться слишком долго. Вначале вы воспитываете аудиторию, затем - она вас. Особенно, когда вы ее монетизируете. Поэтому сообщение о смерти в такой интерпретации - это лишь подогрев интереса к каналу и источнику. Все говорят: «не верю», но при этом все его читают. На такой волне можно продержаться полгода-год, рассказывая истории уже про дублей и двойников. В общем, вариант не слишком интересный и очень банальный.

Вторая причина повесомее. И имеет внешний по отношению к источнику этого вброса круг заинтересованных лиц. Теперь любой зарубежный лидер, рискнувший иметь дело не только с самим Путиным, но и вообще со всей властью России, рискует нарваться на простой вопрос - а вы уверены, что это он? А вы готовы разговаривать о чем-либо с властью, которая предположительно не просто нелегитимна (это полбеды, половина Африки такие, и ничего), но и прямо незаконна, так как захват власти - это преступление по любым законам. А если вы уверены, то на чем ваша уверенность основана? Поневоле будешь вынужден сто раз подумать, прежде чем теперь общаться с российскими официальными лицами.

По факту это вполне серьезная попытка еще сильнее закрыть Россию от внешнего мира, но и это полбеды. Теперь любое официальное лицо, рискнувшее подтвердить и заявить, что президент умер, способно обрушить обстановку в стране полностью. А это уже серьезно, так как офицер на кнопке, выполняя долг, обязан по получении приказа её нажать. И что делать офицеру, если он будет знать (или хотя бы предполагать), что президент у нас - подставной? Нажмет ли он на неё? Готовы ли будут военные исполнять приказы, поступившие от предположительно неизвестно кого?

Изящное решение нейтрализации российского ядерного потенциала, не так ли?

Классика Гайдая внезапно становится жизнью. Стрелецкий бунт с лозунгом «Царь ненастоящий» вдруг превращается из комедии в полноценный сценарий. Кстати, лже-цари у нас тоже были, так что сюжет-то не новый.

Какому-то левому «генералу СВР» или политологу Соловью веры, понятно, нет. А если выступит известный всем представитель правящей номенклатуры (которому наши бывшие партнеры пообещают прощение всех грехов)? Своя шкура ближе, а уровень продажности наших нобилей даже трудно измерить - любая шкала погнется.

В общем, вчерашний вброс - он, конечно, ни о чем. Но при известном желании и некоторых усилиях его вполне можно перевести во что-то очень и очень материальное.

И да, в этой истории реальное состояние президента вообще уже никакой роли не играет. Он этим вбросом вдруг переведен в состояние объекта чужой игры. А, возможно, и вообще инструмента. Достойное завершение карьеры межгалактического геостратега, да.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».