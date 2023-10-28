закрыть
28 октября 2023, суббота, 14:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркин из СИЗО предрек для России «темные времена»

  • 28.10.2023, 14:06
  • 1,846
Гиркин из СИЗО предрек для России «темные времена»

Ситуация в стране на фоне последних сообщений в СМИ «идет вразнос».

Российский чекист и Z-патриот Игорь Гиркин (Стрелков) написал своим союзникам письмо из СИЗО, в котором предрек РФ очень тяжелые времена.

Письмо было обнародовано на канале Стрелкова в Telegram 27 октября, передает Диалог.UA.

Стрелков в письме высказал уверенность, что цель его ареста - «максимально заткнуть рот», так как ситуация в стране на фоне последних сообщений в СМИ «идет вразнос».

Чекист заявил, что в связи с грядущими президентскими выборами в РФ Кремль будет «морозить» все процессы, что «ни к чему хорошему привести не может».

«А что будет дальше, Бог знает, но явно ничего хорошего… Затяжная война смертельна для нашей экономики и государственности, но именно на нее сделали ставку в Кремле в надежде на изменение к лучшему за счет внешних факторов типа «Трамп 2.0», - заверил Стрелков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов
Это стало возможным благодаря солидарности евреев и белорусов Леонид Невзлин