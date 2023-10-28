Гиркин из СИЗО предрек для России «темные времена» 28.10.2023, 14:06

1,846

Ситуация в стране на фоне последних сообщений в СМИ «идет вразнос».

Российский чекист и Z-патриот Игорь Гиркин (Стрелков) написал своим союзникам письмо из СИЗО, в котором предрек РФ очень тяжелые времена.

Письмо было обнародовано на канале Стрелкова в Telegram 27 октября, передает Диалог.UA.

Стрелков в письме высказал уверенность, что цель его ареста - «максимально заткнуть рот», так как ситуация в стране на фоне последних сообщений в СМИ «идет вразнос».

Чекист заявил, что в связи с грядущими президентскими выборами в РФ Кремль будет «морозить» все процессы, что «ни к чему хорошему привести не может».

«А что будет дальше, Бог знает, но явно ничего хорошего… Затяжная война смертельна для нашей экономики и государственности, но именно на нее сделали ставку в Кремле в надежде на изменение к лучшему за счет внешних факторов типа «Трамп 2.0», - заверил Стрелков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».