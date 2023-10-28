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ЕС и Украина переходят на зимнее время

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  • 28.10.2023, 16:32
  • 3,718
ЕС и Украина переходят на зимнее время

Нужно ли переводить стрелки часов белорусам?

В 4 утра в ночь на воскресенье страны Европы переведут стрелки на час назад.

Беларусь не переводит стрелки часов, наша страна, как и Россия не переводит стрелки с 2011 года.

Но даже если вы и живете в Европе, то современные гаджеты, скорее всего, сами переведутся. Остается перевести только настенные, напольные часы, таймеры в духовках и микроволновках.

Разница во времени между Минском, Вильнюсом, Ригой и Киевом будет составлять один час, с Варшавой и Берлином — два.

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