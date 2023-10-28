Встреча Байдена и Си Цзиньпина: когда и где могут состояться переговоры 28.10.2023, 18:26

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Пекин демонстрирует готовность к компромиссам.

США и Китай договорились вместе работать над подготовкой саммита с участием Джозефа Байдена и Си Цзиньпина. Глава МИД Китая Ван И и американские чиновники в течение нескольких часов обсуждали возможность встречи двух лидеров, сообщает «24 канал» со ссылкой на Reuters.

Когда может произойти эта встреча

Как пишет издание, американский и китайский лидеры могут встретиться в ноябре 2023 года. Вашингтон и Пекин договорились о встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие как раз и пройдет в следующем месяце в Сан-Франциско.

Министр иностранных дел Китая впервые за 5 лет посетил США. Ван И и Джо Байден встретились в Вашингтоне и переговорили в течение одного часа. В Белом доме назвали эту встречу хорошей возможностью для сохранения открытых линий связи между двумя геополитическими соперниками с глубокими политическими разногласиями.

Глава МИД Китая также провел «откровенные и глубокие переговоры» с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

О чем Байден говорил с китайским дипломатом

В Белом доме сообщили, что американский лидер и Ван И обсудили стабилизацию американо-китайских отношений с соблюдением ответственной конкуренции, а также расширение дипломатических контактов между Пекином и Вашингтоном. Кроме этого внимание уделили возобновлению диалога между США и Китаем в военных вопросах и вопросах безопасности после того, как министр обороны КНР Ли Шанфу уйдет в отставку.

Еще они обсудили полномасштабную агрессию России против Украины. Также Джозеф Байден и Ван И обсудили войну между Израилем и ХАМАС. Вашингтон призвал Пекин повлиять на Иран для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Еще одной темой переговоров стала ситуация в Тайванском проливе, в частности маневры флота и авиации Китая.

После этого российский правозащитник Марк Фейгин предположил, что Пекин демонстрирует готовность к компромиссам. По мнению юриста, перед встречей Си Цзиньпина и Джозефа Байдена КНР может сделать несколько шагов навстречу США.

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