«В Кремле готовы похоронить Путина официально» 14 Сергей Климовский

29.10.2023, 9:52

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Российским элитам нужно, чтобы процесс пошел.

Слух о смерти Путина вечером 26 октября на Валдае в 20 часов 42 минуты, запущенный Х-каналом «Генерал СВР» утром 27 октября, можно назвать – «Наш ответ Вашингтону». Так в Кремле отреагировали на завершение 25 октября спикириады в США и избрание председателем палаты представителей республиканца Майка Джонсона, одного из самых близких к Трампу конгрессменов.

Спикериада началась из-за того, что 3 октября Демпартия в союзе с восьмью конгрессменами-трампистами отправила в отставку Кевина Маккарти, не принадлежащего к поклонникам Трампа. В итоге через три недели спикером стал однозначный трампист и религиозный консерватор, имеющий все перспективы стать кандидатом в президенты от республиканцев и выиграть выборы. Во всяком случае голоса симпатиков Трампа ему обеспечены автоматически, и Дональд пишет в своих интернет-страничках, что это он продвинул Майка Джонсона. Не путать с Борисом Джонсоном. Если Майк таки станет президентом США, а Борис сможет вновь стать премьер-министром Великобритании, то будет два Джонсона и в текстах придется обозначать, какой Джонсон имеется ввиду, а в Киеве появится кафе «У двух Джонсонов».

Майк Джонсон способен сделать себе репутацию к выборам и без отсвета от Трампа. Он уже заявил Байдену, что не следует смешивать Израиль с Украиной в финансовых документах и предоставление помощи им следует рассмотреть в Конгрессе отдельно. Подход, демонстрирующий уважение как к Израилю, так и к Украине, которые достойны того, чтобы их обсуждать по отдельности, а не помещали в общий блок с ликвидацией последствий пожаров на Гавайях и ремонтом стены на границе с Мексикой. Тем более, что потребности в помощи у Израиля и Украины очень разные.

Такой раздельный подход еще не раз пригодится Джонсону, поскольку Кремль сейчас стремится подсунуть Белому дому для заключения сделки пакет, в котором все вместе – война РФ против Украины, Израиль и Газа, санкции и многое другое.

Самый оптимальный вариант для Кремля – это договориться с Байденом до весны 2024 г., пока не началось. Можно, кончено, поиграть во всемирный джихад под руководством Москвы, для чего пригласили ХАМАС и обвешивают медальками недоросля из семьи кадыровых, но это такой же эфемерный проект, как и война глобальных югов с западами.

Одной разведке или разведсообществу эти творческие поиски Кремля надоели, и она передала немецкой «Бильд» прослушку разговора рогозина об ударе обычной ракетой по Киеву из космоса. Это послание означало: прекращайте заниматься фигней, мы все видим и все знаем. Наш Штирлиц в Кремле все докладывает Юстасу.

В итоге размышления о выборах в США и послание через «Бильд» заставили Кремль запустить 27 октября спецоперацию со смертью Путина через Х-канал «генерал СВР» и экс-разведчика Жирнова. Достоверность их слов сразу подтвердил профессор Соловей, но допустил одну ошибку, непростительную для специалиста по информационным войнам и подобному. На ход операции она не влияет, но кое-что говорит о его профессионализме.

Соловей изложил и общую схему всей операции: Путин умер на Валдае, лежит в холодильнике и может пролежат там еще пару месяцев, подобно тому, как пролежали, по его данным, Уго Чавес и некоторые другие диктаторы. По утверждению Соловья, ФСБ и кремлевцы будут это скрывать еще несколько месяцев и пользоваться двойником, якобы для того, чтобы переход к РФ без Путина был плавным, а не обвальным. В общем, что все россияне не напились в один день. Песков известие о смерти Путина опроверг, как гласили заголовки в СМИ. Но некоторые издания быстро изменили заголовок на «Песков косвенно опроверг смерть Путина».

В свою очередь администрация президента РФ в этот день сообщила: Путин собрал Совбез и пожаловался его членам, что очень беспокоен незаконным притоком оружия в РФ с территории Украины. Настоящий Путин сказал бы из «новых регионов РФ», а не с территории Украины. Администрация этим явно хотела сказать, что готова что-то вернуть из «новых регионов» и хочет поговорить об условиях.

В унисон ей в этот день Лукашенко вдруг призвал Украину прекратить стрелять и срочно начать переговоры с РФ «о земле и мире». Признал, что Украина будет требовать на них вернуть ей территории и намекнул, что готов стать посредником.

Завершение спикириады в США и общий ход событий таки заставили «чекистов» послать Вашингтону сигнал, что они готовы снять бренд «Путин» и на другие уступки в обмен на переговоры о большой перезагрузке отношений. Как результат «генерал СВР» и профессор известили всех о смерти Путина. То, что это сделать придется, иначе реальных переговоров не будет, «чекисты» знали изначально. Поэтому Соловей обещал в сентябре, что «Путин» не переживет октябрь, и заверял, что он с генералом СВР сразу известят о его смерти, как только поступит команда.

Смерть Путина – обязательное условие, без которого невозможны ни переговоры с ЕС и США, так как есть ордер МУС о его аресте, ни с Украиной, так как есть указ Зеленского о запрете самому себе вести переговоры с РФ, пока там есть Путин. Поэтому Путин, вступая на форуме «Пояс – путь» сразу после Си Цзиньпина, попросил Зеленского отменить этот указ. Получилось комично и глупо, так как «чекисты» должны понимать, что в Украине отменят Зеленского, если он отменит указ, а США скажут, что у них снаряды закончились почти как в Словакии, а деньги закончились еще раньше. В итоге «чекистам» пришлось заявить о смерти Путина инкогнито.

Неофициальное заявление о смерти Путина – первый шаг, сделанный «чекистами», и не самый трудный. Гораздо труднее будет договориться о размерах территории, которую РФ вернет Украине, чтобы война стала на паузу и переговоры официально начались. По сути, Кремлю предстоит повтор договоренности в Стамбуле в марте 2022 г. о частичном выводе войск, но на этот раз взамен он получит лишь прекращение огня и согласие на переговоры, а не проект мирного договора с демилитаризацией Украины и прочим.

Нравится или не нравится Кремлю, но без возврата части территории Зеленский по ряду причин не может согласиться на прекращение огня и переговоры, даже если хочет и готовится к выборам, чтобы остаться на второй срок. Без земли Зеленский может даже и не пробовать объявлять перемирие и выборы, так как проиграет их. С землей у него шанс переизбраться есть. Но Кремлю придется вернуть убедительный объем земли, например, отвести войска с Херсонщины за северо-крымский канал, а на востоке за реку Красную к Сватово, и однозначно вернуть Запорожскую АЭС. Если в Кремле к этому готовы, то им придется похоронить Путина официально, чтобы процесс пошел.

Насколько сейчас в Кремле к этому готовы – не понятно. Похоже, что там все еще бредят идей решить все вопросы одним большим пакетным соглашением, вписав туда Газу, Израиль, Сирию, санкции, «Северный поток-2» и еще что-то. Это невозможно по определению, и будет возможно только, если танки Рамштайнской коалиции войдут в Москву, но излишне. Однако, в Кремле до конца декабря, по всей видимости, продолжат этим бредить, пока не дождутся новых неприятностей себе на голову.

Сергей Климовский, «Фейсбук»

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