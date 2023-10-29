Валерий Соловей: Патрушев сейчас фактически глава России 20 29.10.2023, 10:36

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Эксперт подробно рассказал об обстоятельствах смерти главы РФ.

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей уверен в том, что Владимир Путин умер.

О подробностях смерти главы РФ он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Валерий Дмитриевич, добрый вечер!

— Добрый вечер, Дмитрий Ильич! Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.

— У нас сегодня суббота, 28 октября и буквально на днях вы огорошили весь мир заявлением, что Путин умер и что заблокировали его врачей лечащих в комнате, где они с трупом его находятся и что идут экстренные совещания силовиков и так далее. Скажите пожалуйста: он умер или он жив?

— Он умер, а совершенно точно он скончался вечером, где-то 20:40 вечера в четверг 26 октября. Бесповоротно, окончательно. Сейчас он находится в холодильной камере в своей резиденции на Валдае. Унизительно, правда? Ну наверно заслуженно. Никаких сомнений в его физической смерти не существует, никаких абсолютно, ни малейших.

— При каких обстоятельствах он умер? Вам известно?

— Да, более или менее известно. Начать придется с 2020 года. На рубеже 2019-20 года у него была диагностирована тяжелая форма рака тяжелая и не поддающаяся длительной ремиссии. В феврале 2020 года ему сделали операцию израильские врачи и тогда они определили горизонт его дожития — 1,5 года максимум. То есть где-то до конца 2021 — до начала 2022 года. Они курировали лечение его, они занимались таргетной терапией, потому что больше ни одна страна не могла заниматься таргетной терапией, он никуда больше не обратился бы, кроме как к Израилю. Почему именно Израиль? Дело в том, что перед этим в Израиле был вылечен младший сын Путина от рака и лечение его тогда курировал непосредственно Нетаньяху, который тоже был тогда премьер-министром. Поэтому Путин доверял ему сына.

— А у Путина есть сын?

— Да, у него от Алины Кабаевой трое детей и двое из них мальчики, насколько я знаю. То что трое детей — это совершенно точно. Она и является собственно его женой, но не венчанной. Хотя может быть и венчанной, но не расписанной, скажем так. Они курировали его лечение. С помощью таргетной терапии им удалось отодвинуть горизонт. То есть он дожил до 2023 года, но весной 2023 года в марте эти самые врачи ему сказали, что все возможности медицины исчерпаны, дальше все в «руце Божьей». Было ли так на самом деле или не так — никто не знает.

Потому что в этот момент израильское руководство было крайне недовольно шашнями России с Ираном, тем что Россия пообещала помочь Ирану в создании ряда критически важных технологий.

Так или иначе с весны они прекратили его лечить и началось неминуемое ухудшение его здоровья, которое раньше удавалось задерживать. В начале лета мне сказали, что прогноз по его дожитию, горизонт н выходит за пределы этого года, а на рубеже августа-сентября мне сообщили, что он не переживет осень, это абсолютно точно.

В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился и что он не переживет октябрь. Я несколько раз публично говорил о том, что Путин не переживет осень. Тому есть немало подтверждений в моих видеороликах. Не публично, в узком кругу я говорил и тому тоже есть свидетели, что он не переживет октябрь.

Так это и случилось, 26 октября он скончался, перед этим за несколько дней он пережил сердечный приступ, точнее у него сердце отказало, после этого он находился практически постоянно, а возможно и постоянно в палате интенсивной терапии, в реанимации.

В четверг в 20:00 московского времени, аккурат в то время когда я начал проводить свой закрытый семинар «После Путина». Я спросил: «Могу ли я провести семинар с таким названием?» Я спрашивал в начале октября, мне сказали: «Да, в конце октября ты уже можешь проводить семинар с названием «После Путина»».

Ровно в 20:00 московского времени, когда я начал проводить свой семинар у него началось ухудшение, вызвали дополнительную бригаду, стали проводить интенсивные реанимационные мероприятия, где-то в 20:40 он скончался.

Первая информация появилась на телеграм канале «генерал СВР» — она абсолютно достоверно. Она содержала ряд подробностей, в частности о блокировании группы врачей, которые находились, это фактически спальня Путина, находились в спальне Путина. Я получил подтверждение из других источников и вывесил его. Я вывесил это где-то наверное 22:30-22:40, я уже точно не помню.

— Вы говорите: «Мне сказали, мне говорили». Кто вам говорил?

— Это люди из близкого окружения российского президента, очень близкого окружения. Поэтому эта информация является абсолютно достоверной.

— То есть давайте подытожим: Путин, утверждаете вы, мертв?

— Да. Это не утверждение, это медицинский факт, антропологический факт — он мертв. И в независимости от того, как к этому относятся, верят не верят, принимают не принимают — это факт который уже неопровержим. Избежать этого удалось только одному еврею 33 лет и то через 3 дня. Но Путин уже точно не повторит этот опыт.

— Сейчас многие наши зрители могут сказать: «профессор Соловей что-то выдумывает, профессор Соловей нагоняет там какие-то слухи» и так далее. Какие у вас есть доказательства того, что Путина нет в живых?

— Дмитрий Ильич, скажите, а какие могут быть доказательства? Честное слово Пескова, который 20 февраля прошлого года сказал что Россия никогда не начнет военные операции против Украины? Патологоанатомическая экспертиза? Заявлени ТАСС? Какие могут быть доказательства прямые в этом случае?

Но они появятся, я хочу уверить, благодаря вам, аудиторию широкую, я специально выбрал вас, мне предлагали несколько возможностей интервью, потому что у вас самая широкая аудитория и мыслящая аудитория, чтобы сказать: доказательства будут предъявлены, доказательства неопровержимые того, что российский президент скончался.

Есть косвенные, я могу привести косвенные которые очевидны. Вечером 26 октября, как раз с 8 вечера в Москве было введено усиление в центре города. Этому свидетели многие москвичи, особенно автомобилисты, оказавшиеся в пробках.

Была введена и остается усиленной охрана резиденции Путина на Валдае. Как раз вечером 26 октября.

27 октября Лукашенко, который уже знал о том, что Путин мертв сказал, что необходимо срочно договариваться Россие и Украине о мире и он готов выступить в качестве посредника. И наконец, знаете, еще одно доказательство — это начало операции в секторе Газа.

Дело в том, что последний телефонный разговор, который Путин проводил — это был разговор с Нетаньяху и он прошел на повышенных танах со стороны Нетаньяху. И знаете почему?

Потому что Нетаньяху прекрасно знал состояние дел российского президента, что происходит и он потребовал чтобы Россия не смела вмешиваться в операцию Израиля и чтобы Россия минимизировала сотрудничество с Ираном в той части, которая составляет ущерб для Израиля.

И Нетаньяху сказал: «В противном случае информация о том, что происходит с вами станет достоянием международной общественности». Вот такая вот история, в духе триллера. Но это и есть настоящий триллер, как и все, что происходит в России в последние месяцы и даже годы.

— Хорошо, Путин умер. Похороны будут?

— Нет, сейчас никаких похорон не будет. Потому что еще до его смерти, то есть это уже обсуждается интенсивно с конца сентября, было принято принципиальное решение скрывать его смерть, использовать вместо него двойника. Как долго?

Предполагается, что в течение двух месяцев. Кстати, примеры есть такие и в нашей постсоветской истории. Допустим смерть Алиева скрывали. Смерть Чавеса скрывали. Смерть Алиева скрывали чуть ли не пару месяцев. А в России смерть Жириновского скрывали больше месяца больше месяца.

— Почему?

— А потому что искали подходящий момент чтобы объявить о его смерти и хотели решить вопрос с преемничеством партии ЛДПР. Ну и еще одна была причина — Путину это доставляло удовольствие, я так полагаю. Он же садист, он был садистом. Да, это человек, который нанес колоссальный ущерб всему Миру, не только Украине, но и россиянам безусловно, да и вообще всему миру.

Поэтому я лично испытываю тихое удовлетворение, потому что мы с вами живы, а он уже нет. Его земная жизнь завершилась уже навсегда и он на полном ходу сейчас направляется к своему настоящему хозяину. Примечательно, что он умер накануне Хэллоуина, очень примечательно. Когда нечистая сила, согласно этому поверью, выходит и ищет своих слуг. Вот слуга оказался под боком.

— Мог бы конечно умереть 21 октября, в мой день рождения. Подарок был бы.

— Вы знаете, я могу сказать, что это было очень вероятно, он на несколько дней превысил тот срок, который ему был отпущен, буквально на несколько суток. Он как раз должен был где-то ближе к 23 октября уйти на вечный покой. И будут решать в течение этих двух месяцев как обеспечить преемничество власти, кто станет преемником, как быть, им нужна пауза.

Будет ли двойник замещать Путина на долговременной основе? Скорее всего нет. Скорее всего нет. Поэтому в любом случае через 2-3 месяца это бы стало известно, но в том, что, насколько мне известно, есть люди и силы готовые прервать это молчание и эту игру. Вот посмотрим как быстро они вступят в действие.

— Каков круг людей, которые в отсутствии Путина принимают сегодня решения в России? Кто эти люди, которые решают когда объявить, кто будет преемником и так далее.

— В первую очередь это Патрушев, он фактически сейчас глава России. И это консенсус основных элитных группировок, это предварительный консенсус. То есть он был достигнут еще ночью с 26 на 27 октября, утром 27 октября он был подтвержден.

Но это, я обращаю ваше внимание, исключительно ситуативный, то есть временный консенсус. Эти элитные группировки имеют разные интересы, между ними есть давнишние счеты, которые никуда не делись.

Они согласились на время объединиться вокруг Патрушева и выставить в качестве фронтмена двойника, у которого действительно отчество Васильевич. Поэтому и кликуха у него, прошу прощения за такой жаргонизм, Васильевич.

— А как зовут?

— Не знаю как его зовут. Я не знаю как зовут, но Васильевич — это совершенно точное его родное отчество. Значит Патрушев и где-то в общей сложности это такое постпутинское политбюро около 10-12 человек.

Основная скрипка будет у Патрушева, у Бортникова и у Королева. Королев - Это первый заместитель Бортникова. У Чемезова, потому что была до октября коалиция, противостоящая коалиции Патрушева, ее возглавлял Чемезов, потом они пошли на компромисс с коалицией Патрушева, решили начинать конфликт до, скажем так, условно до похорон торопиться не будем.

Я не знаю какую роль играет Вайна, он человек очень деловитый и важный, но такой абсолютно незаметный, он всегда находится в тени, Кириенко никакой роли не играет, Шойгу никакой роли не играет, Герасимов может играть некоторую роль и может играть некоторую роль, но это даже не сейчас, а позже когда начнется кризис — это глава главного управления генштаба, главного разведуправления.

Думаю что Ковальчуки, кстати, интересная деталь — ранним утром 27 октября Ротенберг покинул Россию, улетел в Дубай. Это все подтверждается Флайтрадаром — он срочно покинул Российскую Федерацию. Вот такой ближний-ближний друг российского президента. Это к слову о косвенных признаках. Это не прямые доказательства, но это косвенные признаки, указывающие на то, что что-то происходит и происходит весьма серьезно. Вот эта группа, где-то до 10 человек, она будет руководить Россией.

— Валерий Дмитриевич, похороны мы увидим Путина?

— Очень интересный вопрос, я не знаю. Это зависит сценария передачи власти. Если все пойдет не так как они планируют, то наверное тело просто забудут в холодильнике, этого совсем не исключаю. Я, кстати, нисколько не шучу.

Путин сам при жизни несколько раз повторял: «Я не хочу чтобы на мою могилу пришли исключительно чтобы поссать». Это цитата, это доподлинная цитата. Да, он знал себе цену и знал как к нему относится.

Он, кстати, поэтому и начал кровопролитие против Украины для того чтобы войти в мировую историю как великий человек. Он надеялся естественно владеть Украиной и не только Украиной довольно быстро. Так что насчет похорон, если будет идти все более или менее гладко — да, будут похороны. Объявят, что богатырское сердце не выдержало, сорвался тромб.

Ну есть же такие, знаете, случаи — тромб сорвался и вот поразил. Может быть скажут, что проникли украинские шпионы, но наверное на это конечно не пойдут, чтобы не поднимать оценку и самооценку Украины. То есть что-нибудь придумают. Пока не придумали, потому что он умер чуть-чуть быстрее, чем они успели его ввести в медикаментозную кому. Потому что вариант был ввести его в медикаментозную кому.

То есть человек представляет собой растение, но дышащее растение, при помощи аппарата и тогда можно в любой момент этот процесс прервать и сказать: вот у нас свеженький покойник. А так с ледничка его снимать, сами понимаете, сомнения будут.

— Что будет с Кабаевой?

— Сейчас этот вопрос обсуждается. Предварительно ей дадут отступного в зубы, в прямом смысле слова отступного и направят в Дубай, кстати, возможно Ротенберг в связи с этим туда и полетел. Это относится и к дочерям Путина тоже.

— Свежее вчерашнее сообщение. Явлинский вчера выпустил заявление, что 26 октября встречался с Путиным чтобы обсудить прекращение огня и что это был Путин. То есть Явлинский вашу информацию о смерти Путина 26 октября по сути опроверг.

— Явлинский встречался с двойником Владимиро Владимирович Путина. Двойник замещает Путина интенсивно с сентября, а с октября практически полностью. В последний раз Путин встречался с кем-либо на публике — 4 сентября с Эрдоганом. В последний раз говорил по телефону, имеется в виду международный разговор — с Нетаньяху.

Более Путин ни с кем не встречался. С Лукашенко он встречался еще, в сентябре прилетал. Но Лукашенко встречал двойник, а уже собственно беседа приватная у Лукашенко была с Путиным. Поэтому Лукашенко хорошо знает, что происходит с российским президентом, происходило.

— А что потом сделают с двойником, если он существует?

— Ну ему пообещали, когда в это дело вводили, много-много денег. Помните как у Высоцкого: дом в Чикаго, много женщин и машин. Ему назвали сумму. Он поверил этим людям. Он поверил, что они ему потом сделают снова пластику, что они выдадут ему ему документы и что вот с этими гигантскими деньгами он отправится счастливо жить где-то. Но сейчас у него кураж появился. Он справляется, как ему кажется, ко многим встречам он готовился, готовился очень упорно, как встреча с Си Цзиньпином и был готов лучше Путина. Ему сейчас пришло в голову: почему собственно говоря не я? Он сейчас участвует, собственно говоря еще до смерти Путина, где-то с понедельника он стал участвовать в узких совещаниях.

— С Си Цзиньпинем встречался двойник?

— Да, я сказал последний раз у Путина была международная встреча с Эрдоганом 4 сентября. Китайцы знали, слушайте, Дмитрий Ильич, это не секрет для китайцев, для американцев. Они осведомлены о том, что произошло и что они имеют дело с двойником. Их это вполне устраивает, лишь бы соблюдались соглашения и обязательства России по отношению к Китаю. У американцев тоже есть свои очень серьезные резоны, поэтому они не склонны придавать эту историю баснословную гласности. Этот серьезный резон они уже предъявили еще до смерти Путина, во время консультации с Патрушевым

.

— Возможно ли что российским элитам так понравится двойник, что они решат его вообще сохранить?

— Практически невероятно, он уже сейчас вызывает раздражение. Они понимают, что это ненадолго, что это временно. То есть даже не на года. Ну может быть на пару-тройку месяцев. Потому что вопрос о том идти на выборы или не идти тоже остается открытым. Обсуждаются варианты отмены президентских выборов или переноса. Если все-таки их проводить, то кто пойдет неясно.

— Вот вопрос. Кто вместо Путина?

— Патрушев настаивает или предлагает очень упорно кандидату своего сына Дмитрия Николаевича Патрушева, министра сельского хозяйства. Сразу скажу, что ни Мишустин, ни Собянин кандидатами не являются. Ни одна элитная группировка их не рассматривает. А Шойгу мечтает, Шойгу за сутки или за двое до кончины Путина привез из Тувы в свое поместье подмосковное шаманов тувинских, с тем чтобы в ночь смерти Путина они совершили обряд на наделение Шойгу верховной властью. Я не шучу и не выдумываю.

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