Синоптики рассказали, каким будет ноябрь в Беларуси 29.10.2023, 13:33

4,234

Погода готовит сюрпризы.

Нынешняя осень удивляла белорусов погодными аномалиями — сентябрь выдался настолько теплым, что больше походил на четвертый летний месяц, в октябре страну периодически накрывали штормовые ветры. Ноябрь же, по прогнозам белорусских синоптиков, может стать «самым неприятным периодом в текущем осеннем сезоне». К чему готовиться белорусам?

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире гостелеканала ОНТ рассказал, что причиной ненастной погоды в ноябре станут циклоны, их частые вторжения и быстрая смена атмосферных процессов. Не исключил специалист и вероятность экстремальных погодных явлений.

Ссылаясь на данные мировых прогностических центров, Рябов спрогнозировал, что средняя температура воздуха в ноябре будет в пределах климатической нормы — от -1°C в северо-восточных регионах Беларуси до +3°C в юго-западных. По сравнению с октябрьской температура, по словам синоптика, понизится на 6°C.

«Температура воздуха все чаще будет отрицательной – она будет интенсивно понижаться от первой к третьей декаде. Переход среднесуточной температуры в сторону понижения через ноль считается началом зимы. В среднем он происходит примерно в середине месяца, по юго-западу Беларуси – в третьей декаде», — рассказал специалист.

По его словам, ноябрь в Беларуси — это «время сырой, холодной и ветреной погоды». Рябов предупредил белорусов, что «солнечные дни будут редким явлением».

В ноябре белорусов ждут затяжные дожди?

Что касается осадков, то их, по словам синоптика, будет значительно больше, чем в предыдущие годы. Он спрогнозировал от 16 до 20 дней с осадками, причем речь не только о затяжных дождях, но и о мокром снеге, который нередко будет сопровождать порывистый ветер.

Высокая влажность будет способствовать образованию туманов и «гололедных явлений» в ночные и утренние часы, предупредил Рябов.

Напомним, ранее метеорологи предупредили о разрушении вокруг стратосферного Полярного вихря, от которого во многом будут зависеть не только погодные условия в начале ноября, но и в целом характер зимы в нашем регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».