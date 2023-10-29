Известный политолог привел доказательства того, что Путин действительно мертв 1 29.10.2023, 14:56

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Российский профессор настаивает на том, что это медицинский и антропологический факт.

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей уверен в том, что Владимир Путин умер.

О доказательствах смерти главы РФ он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

— Путин, утверждаете вы, мертв?

— Да. Это не утверждение, это медицинский факт, антропологический факт — он мертв. И в независимости от того, как к этому относятся, верят не верят, принимают не принимают — это факт который уже неопровержим. Избежать этого удалось только одному еврею 33 лет и то через 3 дня. Но Путин уже точно не повторит этот опыт.

— Сейчас многие наши зрители могут сказать: «профессор Соловей что-то выдумывает, профессор Соловей нагоняет там какие-то слухи» и так далее. Какие у вас есть доказательства того, что Путина нет в живых?

— Дмитрий Ильич, скажите, а какие могут быть доказательства? Честное слово Пескова, который 20 февраля прошлого года сказал что Россия никогда не начнет военные операции против Украины? Патологоанатомическая экспертиза? Заявлени ТАСС? Какие могут быть доказательства прямые в этом случае?

Но они появятся, я хочу уверить, благодаря вам, аудиторию широкую, я специально выбрал вас, мне предлагали несколько возможностей интервью, потому что у вас самая широкая аудитория и мыслящая аудитория, чтобы сказать: доказательства будут предъявлены, доказательства неопровержимые того, что российский президент скончался.

Есть косвенные, я могу привести косвенные которые очевидны. Вечером 26 октября, как раз с 8 вечера в Москве было введено усиление в центре города. Этому свидетели многие москвичи, особенно автомобилисты, оказавшиеся в пробках.

Была введена и остается усиленной охрана резиденции Путина на Валдае. Как раз вечером 26 октября.

27 октября Лукашенко, который уже знал о том, что Путин мертв сказал, что необходимо срочно договариваться Россие и Украине о мире и он готов выступить в качестве посредника. И наконец, знаете, еще одно доказательство — это начало операции в секторе Газа.

Дело в том, что последний телефонный разговор, который Путин проводил — это был разговор с Нетаньяху и он прошел на повышенных танах со стороны Нетаньяху. И знаете почему?

Потому что Нетаньяху прекрасно знал состояние дел российского президента, что происходит и он потребовал чтобы Россия не смела вмешиваться в операцию Израиля и чтобы Россия минимизировала сотрудничество с Ираном в той части, которая составляет ущерб для Израиля.

И Нетаньяху сказал: «В противном случае информация о том, что происходит с вами станет достоянием международной общественности». Вот такая вот история, в духе триллера. Но это и есть настоящий триллер, как и все, что происходит в России в последние месяцы и даже годы.

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