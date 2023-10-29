«Возраст – единственный недостаток этой машины» 1 29.10.2023, 17:48

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Мнение владельца Opel Omega.

В семье Алексея была Skoda Fabia, но на ней ездила мама. Желание обзавестись собственным автомобилем привело к покупке Opel Omega. Оправдала ли машина ожидания, чем порадовала и чем огорчила – в рассказе владельца «Автобизнесу».

– Это мой первый личный автомобиль. Купил его три года назад. Никаких требований к нему не предъявлялось, просто хотелось ездить. Смотрел только на цены. Первоначально искал что-нибудь за тысячу долларов, но ничего не нашел. Расширил бюджет до двух тысяч – опять ничего.

Пришлось снова поднимать планку, и тогда появилось два варианта – Chrysler PT Cruiser и Omega. Chrysler нравился дизайном, но Omega продавали знакомые. Остановил выбор на ней, поскольку я человек женатый, а Omega однозначно выигрывала по вместительности. Мы с женой собирались путешествовать, в основном для этого машина и была нужна.

Автомобиль 2001 года выпуска. Покупали его в Лиде. На тот момент пробег был 314 тысяч километров, но можно ли было верить показаниям одометра – не знаю.

По документам машина из Швейцарии. На стойке кузова есть сервисная наклейка. На ней указано 150 тысяч. По рассказам с этим пробегом в 2008 году Omega пригнали к нам, но опять-таки это всего лишь рассказы. Что могу сказать определенно: сейчас на одометре 329.620 километров, то есть мы проехали 15 тысяч. Хотя езжу не только я, но и супруга, каждый день машиной не пользуемся. В основном ездим из Минска в Борисов, потому что мы оттуда, а также катаемся по Беларуси.

Двигатель дизельный 2.2. Бортовой компьютер расход топлива не показывает. В литературе пишут, что в среднем расходуется 7 литров на «сотню», но, как показывает практика, на расход сильно влияют дорожные условия и что из опций в машине включено. Мы ориентируемся на 7,5-8 литров.

Если идти по порядку, то неприятности, с которыми довелось столкнуться за время эксплуатации, начались именно с двигателя. Когда забрали автомобиль из Лиды и приехали в Минск, выбило ошибку по системе питания. Оказалось, что виноват топливный насос. Другой насос взяли на дизельном сервисе, а свой отдали в зачет. Обошелся насос в 500 долларов. Это был первый и пока самый дорогостоящий из ремонтов.

Далее пришлось заменить аккумулятор. Летом он с обязанностями справлялся, но с приходом холодов свою функцию исполнять стал плохо. Приходилось его заряжать, несколько раз «прикуривали». Понятно, что долго так продолжаться не могло, поэтому купили новый.

Затем ремонтировался стартер. Думаю, его выход из строя мы ускорили долгими запусками, пока не заменили аккумулятор. Сейчас мотор заводится нормально, но я поставил грушу подкачки. Как говорил, мы пользуемся автомобилем не ежедневно. Если топливо не подкачать грушей, то двигатель запустится, но придется покрутить стартером, а мне этого не хочется – научен опытом. Если подкачаешь, схватывает сразу даже в достаточно сильные морозы.

Так как это первый мой автомобиль, а я не имел никакого опыта, было много вопросов, что с ним нужно делать вообще. Стал смотреть интернет и наткнулся на человека из Минска, у которого такая же машина. Судя по прочитанному в его блоге, про Omega он знал многое. Написал ему, на что надо обратить внимание. Он откликнулся и пригласил приехать, чтобы он посмотрел, что желательно сделать.

Приглашением тут же воспользовался. На тот момент висела ошибка по EGR. Он сказал, что это частая проблема, и посоветовал заглушить клапан EGR – это лучше, чем его чинить. Кроме того, посоветовал убрать из системы впуска воздушные заслонки, потому что со временем они могут оторваться и залететь в цилиндры.

Также он сказал, что нужно заменить задние тормозные диски, потому что они сгнили настолько, что от их рабочей части отвалились фрагменты. Одновременно с заменой дисков подтянули «ручник», а также отвезли на сервис тормозные суппорты, где их полностью перебрали.

Опять-таки по совету менялись вкладыши коленвала. Делалось это для профилактики, поскольку в дизелях 2.2 бывает, что пополам ломается коленвал. Чтобы этого не случилось, рекомендуют через 50 тысяч километров менять вкладыши. До нас вряд ли их меняли, поэтому мы решили перестраховаться. Попутно заменили успокоители цепи ГРМ – от времени они стерлись. Суммарно с запчастями обошлась вся процедура в районе тысячи рублей.

Затем «сюрприз» подкинула турбина. Она посвистывала изначально, однако меня заверили, что так и должно быть. Однажды я, наверное, слишком активно тронулся с места. Видимо, в этот момент оторвалась часть крыльчатки. После этого турбина начала выть на определенных оборотах, но поскольку на ее работе это не отражалось, продолжал ездить. И ездил долго, что-то около года, пока мы не поехали в Логойск. На трассе стал кого-то обгонять, и в этот момент вал турбины разломало. За нами облако дыма, люди начали останавливаться, чтобы помочь пожар потушить. В общем, такая получилась история. Кое-как с дымом дотянули до Логойска, а уже оттуда автомобиль отбуксировали.

Взамен поставили турбину от Vectra C с таким же двигателем. Почему-то в тот момент не было «живых» турбин от Omega. Эта турбина восстановленная, в ней менялись холодная и горячая части. Есть отличия в конструкции. Если на старой турбине вакуумный клапан находился сверху, то сейчас он снизу. На работу турбины этот нюанс не влияет. Поскольку боялись, что в систему смазки могла попасть какая-то стружка, заменили масло. В отработке ничего постороннего не нашли, но оказалось, что масла в двигателе оставалось всего литра два.

До этого мотор его не брал, не берет и после того, как турбину заменили. Если залить пять литров, то уровень будет чуть ниже середины между метками на щупе, если шесть – выше середины. От замены до замены уровень немного понижается, но остается в допуске.

Кроме случая с турбиной, на двигатель не повлияла и ситуация, в которой мы оказались, когда были сильные ливни. Навстречу шла машина и окатила нас водой так, что волна дошла до лобового стекла. Мотор заглох, я сгоряча попытался его завести, чего вообще-то категорически делать не надо было. Произошло всё недалеко от автосервиса, ребята с него помогли вытолкать автомобиль из лужи. Думал, что «попал» на замену двигателя, но открутили все трубки и пробки, слили воду – и со второй попытки машина завелась. Был с собой новый воздушный фильтр, поставили его и поехали из Борисова в Минск как ни в чем не бывало. Прошло уже года полтора – никаких последствий.

Коробка передач механическая 5-ступенчатая. Судя по отзывам, она очень надежная – неизвестно, что с ней нужно сделать, чтобы она сломалась. Сцепление не беспокоило, хотя пару раз после троганья с места я его запах чувствовал. Наверное, из-за отсутствия опыта немного сцепление подпалил, но, повторюсь, проблем с ним не было.

Подвеска первые четыре месяца после покупки автомобиля работала нормально, а затем появился какой-то небольшой стук сзади при переезде ямок. Посмотрели в гараже с отцом, что там может стучать. Пришли к выводу, что это сайлент-блоки амортизаторов. Заменили их – стук пропал.

Немного позже, поскольку хотелось путешествовать, но не хотелось, чтобы машина в дальней дороге подвела, загнал ее к специалисту, чтобы он посмотрел и заменил всё, что ему не понравится. Оказалось, что предыдущий владелец менял передние рычаги и перепутал правый и левый местами. Из-за этого при полном вывороте руля колесные диски терлись о рычаги. Переставили рычаги как надо, но всё остальное в подвеске было в порядке.

Зато непорядок был с передними тормозами. При торможении на рулевом колесе чувствовалось биение. Пришлось поменять тормозные диски. Заодно сделал с передними суппортами то же, что делал с задними, – отдал на восстановление.

Когда загудели задние ступичные подшипники, решили попутно пересмотреть заднюю подвеску. Заменили все сайлент-блоки, а также треугольные кронштейны, на которых крепится редуктор. Кронштейны эти в продаже не найти, но есть умельцы, которые их делают. Тогда же заменили подвесной подшипник карданного вала вместе с опорой. Еще обнаружили небольшую течь за коробкой передач. Ее устранили заменой прокладки. Сейчас по подвеске вопросов нет.

Фары светили отвратительно – в темное время страшно было ехать. Обратился в специализированную мастерскую в Борисове. Там фары переделали – в старый корпус поставили Bi-LED-модули, которые состоят из линзы, шторки и светодиодной лампочки, и отполировали стекла. Свет стал намного лучше. Как днем, я бы даже так сказал. Стоило это 200 долларов, но насколько я знаю, сейчас модули подорожали.

Поскольку в передней панели перегорели лампочки подсветки, а на мониторе бортового компьютера выгорели пиксели, панель снималась, лампочки и монитор менялись. Также менялась ниша прикуривателя, потому что была сломана, а прикуриватель нужен в качестве розетки. Еще заменил задние динамики и однажды из-за незнания, что в заднюю розетку нельзя включать мощные электроприборы, спалил предохранитель, но это всё, что в электрооборудовании пришлось делать.

Кузов, конечно, не в идеальном состоянии, ведь машине 22 года, но если опираться на мнение человека, который ее чинил и повидал кучу таких же Omega, то кузов у нее лучше, чем у 70 процентов виденных им. Во всяком случае сквозных дырок на днище нет, хотя заниматься кузовом надо.

Это мы поняли, когда отгнило крепление глушителя. Начали его приваривать и увидели, что часть лонжерона рядом с глушителем уже на подходе. По ощущениям, если хорошо приложиться отверткой, то лонжерон в этом месте можно проткнуть. Но это единственный критический момент, а в целом состояние кузова можно признать удовлетворительным.

Еще в выхлопной системе менялась гофра и стык с турбиной. Причина была в том, что в салоне стал чувствоваться запах дыма. Оказалось, что коррозия повредила стык. Гофра, может быть, какое-то время походила бы, но поскольку влезли, то вварили заодно новую гофру.

Точную бухгалтерию не веду, а по прикидкам не исключено, что на машину потрачено больше, чем она стоила. Если бы мы ездили от поломки до поломки по принципу «ремонтируем, только когда сломалось», сумма вложений была бы меньше, но многое делалось в профилактических целях для собственного спокойствия, чтобы машина не подвела в дороге. Замена вкладышей, например.

Или менялся шкив коленвала, потому что показалось, что он бьет. Шкив демпферный, закончиться биение может тем, что разорвет резиновую часть шкива, и будешь стоять где-нибудь и ловить буксир. Попутно заменили изношенный натяжитель и сам ремень, поскольку на одном ручейке обнаружили трещину.

Позже на генератор ставилась новая обгонная муфта. На холостых оборотах появилась вибрация. Когда посмотрели под капотом, то увидели, что натяжитель ремня буквально прыгает. Нам посоветовали заменить муфту генератора. Сделали – пропала не только вибрация, но и двигатель стал тише глушиться, без тряски, которая была раньше.

Зато в плане практичности и удобства для пользования все ожидания машина оправдала. Что здесь очень хорошо – заднее сиденье складывается в ровный пол. Когда мы с женой путешествовали по Беларуси, то при сложенном заднем сиденье в машину вместились два нескладных велосипеда, матрасы, гитары и множество других вещей. И хотя у нас была палатка, несколько раз мы ночевали в автомобиле. Это оказалось лучше, чем в палатке: хорошая звукоизоляция, нет ветра, осадков.

Также в багажнике довелось возить столы и полноразмерную газовую плиту. Причем плиту вез, даже не складывая заднее сиденье. Большой багажник – явное достоинство Omega.

Просторный салон – тоже. Недавно вез воздушные шарики для одного мероприятия. В салоне всё было в шариках. Спинка переднего пассажирского сиденья может складываться вперед, так что шарики ехали не только на месте задних пассажиров, но и спереди. В седан ни за что столько бы не влезло.

Посадка за рулем довольно комфортная. Кроме обычных регулировок вперед-назад, вверх-вниз и угла наклона спинки сиденья, в спинке предусмотрена также механическая регулировка жесткости. Места для ног предостаточно. У меня рост среднестатистический – 176, но думаю, что и более высокий либо низкий человек устроится на месте водителя с удобством. Очень полезная опция – круиз-контроль. Устанавливаешь нужную скорость, а дальше просто едешь и при необходимости слегка подруливаешь.

При правильно установленном развале колес и если с подвеской никаких вопросов нет, то дорогу Omega держит уверенно. Я бы сравнил ее с утюгом – она едет прямо, постоянно подправлять траекторию не требуется. Динамики хватает, то есть со скоростью 100-130 машина едет спокойно, без какого-либо напряга.

На ходу Omega мягкая. Неровности почти не чувствуются, внешнего шума не слышно, в салоне ничего не скрипит. От времени немного разболтались дверные ручки и крышка бардачка, но каких-то раздражающих звуков они не издают.

А вот при движении по плохим дорогам возможны трудности из-за небольшого дорожного просвета. Ехать можно, и по проселкам во время путешествий мы ездили. Случалось, что цепляли за кочки юбкой переднего бампера – она находится ниже всего, но если двигаться аккуратно и не лезть куда не надо, этого можно избежать.

И из-за того, что эта машина большая, возможны проблемы с маневрированием и парковкой в тесных условиях. Я сейчас их уже не испытываю, так что в качестве автомобиля для начинающего водителя Omega оказалась неплохим выбором, но у жены до сих пор возникают сложности, если приходится разворачиваться в каком-нибудь дворике.

В свое время эта модель создавалась как аналог BMW E39 от компании Opel. Будучи Opel, она гораздо дешевле по запчастям в сравнении с BMW или Mercedes. Причем выбор их огромен благодаря наличию деталей любой ценовой категории. В машину вложена приличная сумма, но она могла быть больше, если бы вместо Omega я взял какого-то одноклассника. Это тоже считаю ее важным достоинством.

Плохо только то, что годы берут свое. Возраст – единственный недостаток этой машины. Что ни делай, все равно где-то что-то вылезет. Сейчас глобальных проблем нет. Занимаюсь мелочами, к примеру, ищу центральный подлокотник, потому что старый нуждается в замене, но ведь в любой момент может случиться что-то посерьезнее. Железо «уставшее» – вот в чем вопрос. А так автомобиль очень хороший и мне понравился. Состою в группе любителей Omega и знаю людей, которые продали, а через какое-то время снова взяли Omega, потому что при ограниченном бюджете не смогли найти ей альтернативу ни по цене, ни по затратам на содержание и, конечно же, по практичности и удобству.

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