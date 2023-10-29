Какие «мистические» товары продают на Wildberries 2 29.10.2023, 18:50

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От осинового кола до чаши желаний.

Для тех, кто верит в мистику и потусторонние силы, на торговой площадке Wildberries продаются сотни различных оберегов, амулетов и талисманов. Одни обещают привлечь любовь и деньги, другие обязуются защитить от сглаза и порчи. Некоторые товары выглядят весьма необычно. И даже странно. Блог bar24.by посмотрел, что «мистического» можно найти на популярном маркетплейсе.

Против «недоброжелателей» — осиновый кол

Пожалуй, самым необычным мистическим предметом, который удалось отыскать на торговой площадке, стал… осиновый кол! Кусок деревяшки на веревочке, как заверяет продавец, является оберегом от сглаза и порчи и «блокирует недоброжелателей».

Стоит один такой колышек порядка 25 рублей. И, судя по информации на сайте, купили его уже более 500 человек.

Покупатели охотно делятся впечатлениями от покупки. Некоторые комментарии довольно забавные.

Так выглядит осиновый кол, продающийся на Wildberries в качестве оберега. Фото: bar24.by, скриншот сайта Wildberries

«Благодарю за этот защитный амулет. Мы уже с ним ночь переночевали. Утром проснулась наполненная. Ушло раздражение на детей. Появилось больше мягкости и любви в близким. Буду еще брать 4 колышка и закажу маме», — написала одна из покупательниц.

А еще одна девушка в своем отзыве отметила, что у приобретенного ею осинового кола «очень сильная энергетика, сразу, как взяла в руки, почувствовала».

Амулет на беременность или похудение

«Очередной ваш визит к гинекологу ничего не принес? Тест на беременность снова показал отрицательный результат? Не отчаивайтесь! Выход есть — амулет на беременность», — зазывает клиентов на свой товар один из продавцов Wildberries.

Амулет этот выглядит как аксессуар девочки-подростка начала 2000-х: серебристое сердечко на металлической цепочке, открывающееся при нажатии. Вот только цена у этого аксессуара совсем недетская — более 85 рублей.

Амулет с Wildberries обещает чудесное похудение. При этом на фото видно, что кулон с цепочкой к шее «героини» просто пририсовали в фотошопе. Фото: bar24.by, скриншот сайта Wildberries

Продавец уверяет, что внутри сердца находится волшебный амулет, который «изготавливается из натурального пчелиного воска редкого сорта, некоторых трав и минералов, и заговаривается при помощи определенных молитв и заговоров». И в подтверждение его действенности публикует фото девушек, которым амулет, якобы, помог. На изображениях четко видны следы фотошопа.

Этот же продавец предлагает амулеты на учебу, на удачу и даже на похудение. Цены доходят до 208 рублей.

Ведьмина метла и лампа Алладина

Предлагает торговая площадка и различные предметы для исполнения желаний. В продаже есть буддийские чаши желаний по цене около 20 рублей за штуку. И даже лампа Алладина, потерев которую, по заверению продавца, можно исполнить заветное желание. Стоит такая лампа порядка 70 рублей.

Довольно много продается и всяческих оберегов для дома. К примеру, ведьмина метла за 30 с лишним рублей (есть и дешевле), по заверению продавца, «изгоняет из дома все плохое». А скрутка из сухой полыни за 15 рублей «избавляет от негативной энергии».

Фото: скриншот сайта Wildberries

Ну и, конечно, на Wildberries можно найти всяческие популярные оккультные предметы. Спиритические доски, куклы Вуду, биолокационные рамки и маятники, — все это при желании можно найти на торговой площадке.

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