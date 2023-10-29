Белорус зажег в Польше: забил гол и отдал два ассиста, организовав сенсацию

Белорус зажег в Польше: забил гол и отдал два ассиста, организовав сенсацию1
- 29.10.2023, 20:06
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«Сталь» Ильи Шкурина победила варшавскую «Легию».
«Легия» проиграла «Стали» Мелец (1:3) в рамках 13-го тура Экстраклассы. Белорусский фуболист Илья Шкурин стал главным героем поединка.
Чемпионат Польши, 13 тур
«Легия» – «Сталь» Мелец – 1:3
Голы: Крамер, 90 – Шкурин, 38, Волкович, 50, Нинокио, 84
«Сталь» прервала серию из четырех поражений подряд в рамках Экстраклассы. Жертвой неожиданно стала варшавская «Легия».
Победу для «Стали» обеспечил Илья Шкурин, забивший гол и отдавший две результативные передачи. Белорус в нынешнем сезоне уже записал в свой актив 4 гола и 5 ассистов.