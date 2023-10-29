В аэропорт Махачкалы прорвались погромщики из-за рейса из Израиля 29.10.2023, 22:01

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(Обновляется) Толпы местных жителей ищут евреев.

В Республике Дагестан РФ толпы местных жителей ищут евреев, устраивая при этом погромы в том числе в аэропортах. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В столице Дагестана Махачкале местные жители собрались в районе аэропорта в связи с прилетом «прямого рейса из Израиля» – компании Red Wings из Тель-Авива. Толпа проверяла автомобили, выезжавшие с территории аэропорта, с намерением найти граждан Израиля.

Власти РФ и силовики не препятствовали погромам.

22:40 Погромщики успели напасть на автобус с прилетевшими с лечения в Израиле местными жительницами и детьми.

22:31 МИД Израиля и офис премьер-министра выпустили совместное заявление о событиях в Дагестане. В Израиле заявили, что страна «со всей серьезностью» относится к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире. Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности следят за развитием событий в Дагестане.

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — сказано в заявлении.

Посол Израиля в России Алекс Бен-Цви работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев, также уточняют израильские власти.

22:24 Капитан самолета в аэропорту Махачкалы: «На улице разъяренная толпа. Вероятно, мы тоже попадем под раздачу».

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22:21 Совет национальной безопасности Израиля заявил, что на самолете, прилетевшем в Махачкалу, на рейсе не было евреев и израильтян.

22:17 Пассажиры самолетов в аэропорту Махачкалы спасаются в них от разъяренной толпы, прорвавшейся на полосу.

22:09 Сотрудники МВД продолжают наблюдать за погромами в аэропорту со стороны.

21:58 Участники погрома в аэропорту Махачкалы пытаются перевернуть автомобиль патрульной службы. Сообщается, что полицейские стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу. О задержаниях неизвестно.

21:34 Росавиация выпустила заявление по поводу захвата аэропорта в Махачкале. В ведомстве подтвердили, что аэропорт закрыт на прилет и вылет. Самолеты, которые летели в Махачкалу, перенаправили в другие аэропорты.

Проверяли в том числе автозак.

Кроме того, толпа в Махачкале попыталась сломать ограждение аэропорта, а некоторые из участников акции зашли в терминал. Люди кричали: «Аллах акбар».

Telegram-каналы России также опубликовали видео, на котором толпа остановила человека, который, как они считают, является евреем. Полиция при этом не вмешивается, отмечают авторы ролика. Мужчина на видео объясняет, что он узбек, но узбекского не знает, потому что родился в Смоленске (РФ). У него забрали паспорт.

В другом городе Дагестана, Хасавьюрте, 28 октября местные жители в поисках евреев приходили к отелю «Фламинго», попросили постояльцев подойти к окнам и начали бросать в здание камни, рассказала «Медуза». Разошлась толпа после того, как приехали полицейские и разрешили нескольким активистам зайти в отель и убедиться, что граждан Израиля там нет.

Telegram-канал «ЧП Кавказ» показал фото таблички, которую повесили в отеле после ухода толпы, на ней написано, что «Иностранцам – гражданам Израиля (евреям) вход строго запрещен (и не проживают здесь)».

События в Хасавюрте и Махачкале 29 октября прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает «Медуза». Он заявил, что молится за народ Палестины, и призвал жителей республики «пресекать любые попытки расколоть общество». По его мнению, происходящее – это некие провокации. Что он имеет в виду, не уточнил.

«Антисемитские акции осудил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Представители организации сообщили, что выступают в поддержку Палестины, но подчеркнули, что «мусульмане Северного Кавказа не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям. [...] Иудейская община Дагестана не исключила эвакуацию евреев из региона», – пишет издание.

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