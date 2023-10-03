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Лавров устроил истерику из-за запрета на въезд российских машин в ЕС

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  • 3.10.2023, 7:58
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Лавров устроил истерику из-за запрета на въезд российских машин в ЕС

Глава МИД РФ занервничал из-за «особого отношения» к русским.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил страны Евросоюза в «нацизме» из-за запрета на въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом он заявил ходе встречи международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА «Новости».

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть «нацизмом». По отношению к русским только», — сказал Лавров журналистам по итогам встречи.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснение к санкциям, которое фактически запретило въезд автомобилям с российскими номерами в страны Евросоюза. Ограничения уже введены Финляндией, Германией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей. Болгария также присоединилась к запрету 2 октября, а Норвегия вводит аналогичные меры с 3 октября.

Единственным маршрутом въезда в ЕС остается дорога общей протяженностью около 2000 км. Водителям нужно пересечь КПП Верхний Ларс на границе с Грузией, далее — двигаться 490 км по Грузии до КПП Сарпи на границе с Турцией, затем пересечь весь север Турции до границы с Грецией (около 1500 км) и переход на КПП «Ипсала — Кипи». Из Греции россияне могут отправиться в другие страны Евросоюза, не вводившие запрет на автомобили с российскими номерами.

При этом «Фонтанка» сообщала, что власти Греции в ряде случаев отказывают гражданам России во въезде из-за российских номеров. Официально о запрете они еще не объявляли.

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