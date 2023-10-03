«Вы не представляете, что тут творилось весной» 3.10.2023, 10:21

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Соседи разругались из-за куска дороги под Раковом и решили проблему радикально.

Деревня Кучкуны под Раковом находится всего в сорока километрах от Минска. Путь из столицы пролегает по отличному гродненскому шоссе, а сам населенный пункт расположен рядом с МКАД-2.

Несколько лет назад в Кучкунах выделили земельные участки под коттеджную застройку. Землю раскупили быстро. Кто-то уже живет в новом доме, кто-то продолжает строительство. Летом этого года некогда дружные соседи разделились на два лагеря: одни хотели добираться до своих домов по кратчайшему пути, другие выступили против этого и считают, что дорогу следует закрыть, пишет onliner.by.

Суть вопроса

Через Кучкуны проходит дорога Н-8255. Она же является центральной улицей населенного пункта и называется Заславской. Уже от нее в глубь деревни уходят две другие улицы — Бородинская и Нагорная. Попасть на Бородинскую можно сразу через четыре съезда с Н-8255. Однако с августа этого года первый (если ехать со стороны Минска и Ракова) проезд оказался заблокирован искусственными препятствиями: прямо на дороге высадили два дерева, сняли верхний слой грунта, насыпали земляные валы.

Так в одной деревне появились две конфликтующие группы. Представители первой говорят о том, что дорога есть на всех картах и именно через нее любой навигатор прокладывает путь к их домам. В том числе именно по этой дороге должны будут проследовать машины МЧС или скорой помощи в случае ЧП. Этот же маршрут будут использовать автомобили служб такси или доставки, но не смогут там проехать.

Вторая сторона конфликта уверяет (и это видно на фото), что из-за постоянного трафика транспорта дорога разбивается. Проблемный участок находится в низине, и в осенне-весенний период там скапливается много воды. В итоге дорогу размывает, а колеса автомобилей создают колейность. Все это приводит к тому, что жители элементарно не могут попасть к себе домой и бросают машины за 300 метров от своих участков.

«Мы против сквозного проезда через наши дома»

Дом Дениса по Бородинской, 57 еще на стадии строительства, но озабоченность ситуацией он проявляет уже сейчас:

— Нас около двадцати человек, кто против этого бардака, а тут самый настоящий бардак! На участке между домами 59 и 59А низина, и тут скапливается влага. Это тот самый спорный участок длиною 100 метров. Люди едут транзитом к своим домам в дальней части Бородинской. Да, так короче, есть какая-то экономия для них. Но кто-то думает о нас? Дорога разбивается, и тут уже невозможно проехать. Люди начинают использовать более дальние пути подъезда, а мы остаемся с этой бедой один на один. Через какой-то промежуток времени проезд между домами восстанавливают, но все начинается по-новому с одним и тем же финалом. Письма в исполком писали с 2019 года... Просили или сделать нормальную дорогу, или закрыть ее вообще. Там отвечают, что этой дороги нет. Мол, ее «натоптали» за много лет, но по факту она нигде не задокументирована. По этой логике, если проезда ни в каком кадастре нет, то и вопросов тогда быть не может!

— Из-за безысходности ситуации вы приняли решение самостоятельно перекрыть этот участок?

— Ну да…

Алла проживает в доме 59А по Бородинской — это как раз то самое место, где начинается спорный участок дороги.

— Вы не представляете, что тут творилось весной... — рассказывает женщина. — В апреле текущего года мой сын застрял на этой дороге. И это на полноприводном Volvo XC90! Всю ночь его выталкивали. После этого он забрал своего кота и на месяц уехал жить в Минск. Все из-за того, что не мог подъехать к нашему участку. У тех жителей деревни подъездов несколько, но через наши дома — самый короткий. Как только дорога превращается в непроходимое грязевое месиво, они начинают ездить к своим домам по другому маршруту. У нас же такой альтернативы нет, как я считаю.

Павел — хозяин дома 59 по Бородинской. Он же один из главных инициаторов радикального решения по перекрытию проезда между двумя параллельными дорогами.

— Вся суть конфликта в том, что нашим соседям приходится проезжать лишние 300—500 метров по альтернативному пути. А нам потом мучиться из-за грязи и невозможности проехать к своим домам по одной-единственной дороге, — говорит мужчина. — В том же Минске есть жилые кварталы с дорогами, по которым могут ездить только жители этих кварталов. Стоят специальные знаки, и никто туда не едет, все объезжают... И это нормально. А нас люди не слышат, не пытаются представить себя на нашем месте. Сколько раз мы им говорили, мол, вы дорогу убили, а потом просто поехали к своим домам в объезд. А нам как быть? В ответ тишина. Я предлагал сделать дорогу. Выходило около полутора тысяч рублей с одного дома, но мне отвечали, что таких денег в семейном бюджете нет.

— А не знаете, кто высаживал деревья на дороге?

— Понятия не имею, кто это сделал. Я уезжал со своего участка, а когда вернулся, они уже были вкопаны. Лично мне деревья не мешают.

— А земляные преграды?

— Земляные преграды насыпал трактор, на который скинулись все заинтересованные в этом люди. Но заявление в ГАИ по статье 18.29 КоАП написали на меня. Мне вынесли предупреждение, но никакого предписания о том, что эти препятствия следует убрать, не последовало.

Эта дорога есть на всех картах

Вторая сторона конфликта считает, что проезд между двумя параллельными дорогами в деревне Кучкуны закрыт с нарушением действующего законодательства.

— Была дорога — и нет дороги, — начинает рассказ житель дома 58 Андрей. — Люди подумали и решили, что эта дорога им больше не нужна. С нами этот вопрос никак не обсуждался. Да, я не могу утверждать, что проблем там нет, но мы эти сложности пытаемся решать. Где-то грейдер заказываем, где-то материал подвозим. Причем оплачиваем все эти услуги мы, а не та сторона.

Летом текущего года ЖКХ затеяло ремонт этого участка. Привезли технику и нужный материал, начались работы. Но наши соседи ввели нас в заблуждение. После ремонта дорогу не открыли, а Павел сказал, что ремонт все еще продолжается, но из-за финансовых трудностей переносится на более поздний срок. Через пару месяцев и вовсе произошел абсурд. Павел пригнал бульдозер и снял верхнюю часть грунта с отремонтированной дороги, а затем переместил материал на два примыкающих участка. Более того, самовольно перекрыл подъезды. Нас такое положение дел не устраивало: стали писать письма в различные инстанции, вызвали ГАИ.

Супруги Ирина и Антон — из дома 133. У них трое детей, и все учатся в школе в разные смены, плюс ходят на дополнительные кружки. Ирина говорит, что ежедневно наматывает около 70 километров.

— Детей надо отвезти в школу в Раков, потом в кружки. Каждый объезд — это один километр, вот и посчитайте, сколько за год выйдет, — отмечает женщина. — Да и в принципе подобные действия принято называть самоуправством.

Антон считает, что Павел просто передумал строить новую дорогу:

— Летом был ремонт дороги, тут стояла дорожная техника. Сам он был одним из инициаторов этого ремонта. Я считаю, что в какой-то момент он передумал.

Точка в споре

Всего за несколько дней до нашего приезда на проблемном участке побывали сотрудники ГАИ. На Павла составили административный протокол по статье 18.29 КоАП (повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения). По телефону инспектор пояснил: «Этот спорный кусочек дороги не такой и спорный — он есть в генплане. На место приезжали зампредседателя Воложинского райисполкома, начальник ГАИ. Нами было дано предписание Воложинскому ЖКХ открыть этот участок дороги и сделать необходимые подсыпки. Что касается самовольного снятия грунта с дороги, то это подтверждает водитель спецтехники, которую нанял Павел совместно со своим соседом».

В ЖКХ Воложина информацию ГАИ подтвердили. Необходимые работы было предписано провести до 2 октября. Накануне выхода этой статьи сотрудники хозяйства заверили, что освободили проезд, однако другие работы проводить не планировали. В ГАИ же заметили, что в предписании говорилось о требовании освободить проезд и восстановить дорогу. Инспекторы пообещали составить протокол в адрес ЖКХ за невыполнение предписания и выписать новое.

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