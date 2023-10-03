Назван самый мощный на сегодня Android-смартфон 3.10.2023, 10:30

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Он почти втрое дешевле iPhone 15 Pro Max.

Команда популярного бенчмарка AnTuTu провела тесты и перечислила самые мощные Android-смартфоны вне зависимости от их стоимости по состоянию на сентябрь 2023 года, пишет УНИАН.

Как выяснилось, выпущенный накануне iPhone 15 Pro Max хоть и крутой аппарат, однако в плане производительности его обходит cреднебюджетный телефон OnePlus. 15 Pro Max в версии с накопителем 1 Тбайт набрал в тестах 1,64 млн балла. Для сравнения, OnePlus Ace 2 Pro получил в аналогичном бенчмарке 1,66 млн баллов и возглавил актуальный топ самых производительных Android-смартфонов.

На втором месте оказался IQOO 11S, а замыкает тройку лидеров Nubia Red Magic 8S Pro. Примечательно, что в топе нет ни одной модели Samsung, а лучшая из моделей Xiaomi – Xiaomi 13 Ultra – только на 9 месте.

Также стоит отметить, что 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, и только замыкающая десятку модель iQOO Neo 8 Pro работает на MediaTek Dimensity 9200.

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