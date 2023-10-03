Стали известны лауреаты Нобелевской премии по физике 3.10.2023, 14:01

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Ее присудили за изучение электронов и природы света.

Нобелевская премия в области физики 2023 года присуждена франко-американцу Пьеру Агостини, венгеро-австрийскому ученому Ференцу Краусу и французской исследовательнице Энн Л’Юилье. Об этом объявила Шведская королевская академия наук.

Премия присуждена за «за экспериментальные методы, которые продуцируют аттосекундные световые импульсы для изучения движения электронов в материи».

«Аттосекундная физика дает нам возможность понять механизмы, которые управляют электронами. Следующим шагом будет их использование», — заявила председатель Нобелевского комитета по физике Ева Оллсон.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию в области физики получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за их исследования в области квантовой физики, а именно «эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику».

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