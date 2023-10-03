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Сколько в Беларуси медведей и были ли случаи нападения в этом году

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  • 3.10.2023, 15:38
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Сколько в Беларуси медведей и были ли случаи нападения в этом году

Рассказали в Минлесхозе.

Популяция медведей в Беларуси выросла. Об этом рассказал начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез.

«Если 10 лет назад в лесах Беларуси, преимущественно на севере, обитало 100−120 особей, то сейчас их насчитывается около 700, причем они забредают и в южные регионы. Однако с послевоенных времен не регистрировались случаи нападения медведя на человека», — сообщил представитель Минлесхоза.

По его словам, один инцидент произошел несколько назад лет, но там человек сам спровоцировал животное (под Витебском медведь решил напасть только после того, как его погладили и вынесли варенье. — Прим.). Однако такие случаи могут произойти, отметил чиновник и привел в пример ситуацию в Налибокской пуще.

«Буквально 2−3 недели назад был случай в Налибокской пуще, когда увидели медведя, бредущего вдоль трассы. Остановилось много машин, все люди пошли фотографировать прямо к ограждающей трассу сетке. Медведю это, очевидно, не понравилось, он делал предупреждающие выпады. Не следует стремиться к контакту с медведем в погоне за красивым кадром. Это крупный и сильный хищник, провоцировать его ни в коем случае нельзя», — рассказал Козорез.

Напомним, медведей в этом году начали часто замечать вблизи человеческого жилья практически по всей Беларуси, даже совсем рядом с Минском.

Часто медведи встречаются и в других регионах — то бродят под Быховом, то бегают вдоль трасс на Оршанщине или передвигаются по обочине под Лидой.

Общество охотников и рыболовов настаивает на начале отстрела медведей, которые сейчас занесены в Красную книгу, но ученые не торопятся с этим соглашаться.

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