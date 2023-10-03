ВСУ пошли вперед на юге 3.10.2023, 23:55

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На Таврическом направлении за сутки уничтожены 20 единиц военной техники противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на Таврическом направлении.

Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его данным, артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.

«За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов», - уточнил украинский генерал.

Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении уничтожены 20 единиц военной техники противника:

1 танк;

2 ББМ;

7 артиллерийских систем;

5 единиц автомобильной техники;

5 – специальной техники;

8 складов боеприпасов врага.

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