закрыть
4 октября 2023, среда, 0:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ пошли вперед на юге

  • 3.10.2023, 23:55
  • 1,496
ВСУ пошли вперед на юге

На Таврическом направлении за сутки уничтожены 20 единиц военной техники противника.

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на Таврическом направлении.

Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

По его данным, артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.

«За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов», - уточнил украинский генерал.

Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении уничтожены 20 единиц военной техники противника:

1 танк;

2 ББМ;

7 артиллерийских систем;

5 единиц автомобильной техники;

5 – специальной техники;

8 складов боеприпасов врага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин
Все равно догонят
Все равно догонят Ирина Халип
Только лапти будут шаркать
Только лапти будут шаркать Александр Невзоров
Штаб, уходящий за российским кораблем
Штаб, уходящий за российским кораблем Владимир Халип