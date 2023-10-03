ВСУ пошли вперед на юге
- 3.10.2023, 23:55
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На Таврическом направлении за сутки уничтожены 20 единиц военной техники противника.
Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться на Таврическом направлении.
Об удачных действиях украинских защитников сообщил в своем Telegram-канале бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
По его данным, артиллерийские подразделения украинских войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач.
«За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов», - уточнил украинский генерал.
Тарнавский добавил, что на Таврическом направлении уничтожены 20 единиц военной техники противника:
1 танк;
2 ББМ;
7 артиллерийских систем;
5 единиц автомобильной техники;
5 – специальной техники;
8 складов боеприпасов врага.