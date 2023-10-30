Бухту Севастополя атаковали морские дроны
- 30.10.2023, 8:17
- 5,008
Были слышны взрывы.
В ночь на понедельник, 30 октября, во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, сообщает New voice.
Развожаев пишет о «громких звуках», и объясняет их тем, что «это на внешнем рейде над акваторией Черноморский флот отражает атаку БПЛА». Он называет это «предварительной информацией».
Позже Минобороны РФ заявило, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера, и «по району обнаружения нанесен огневой удар», а на внешнем рейде Севастопольской бухты «проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий».