Бухту Севастополя атаковали морские дроны 30.10.2023, 8:17

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Были слышны взрывы.

В ночь на понедельник, 30 октября, во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, сообщает New voice.

Развожаев пишет о «громких звуках», и объясняет их тем, что «это на внешнем рейде над акваторией Черноморский флот отражает атаку БПЛА». Он называет это «предварительной информацией».

Позже Минобороны РФ заявило, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера, и «по району обнаружения нанесен огневой удар», а на внешнем рейде Севастопольской бухты «проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий».

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