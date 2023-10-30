ВСУ накрыли огнем ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму 2 30.10.2023, 10:03

10,062

Много раненых, уничтожена техника.

17 российских оккупантов ранены в результате ночной

атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму.

По данным источников Telegram-канала ASTRA, ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября в районе 3 часов ночи недалеко от села Оленевка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ.

17 военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, бухту Севастополя атаковали морские дроны.

Минобороны РФ заявило, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера, и «по району обнаружения нанесен огневой удар», а на внешнем рейде Севастопольской бухты «проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».