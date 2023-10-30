ВСУ накрыли огнем ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму

ВСУ накрыли огнем ракетно-зенитный полк ПВО РФ в Крыму2
- 30.10.2023, 10:03
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Много раненых, уничтожена техника.
17 российских оккупантов ранены в результате ночной
атаки на ракетно-зенитный полк ПВО в аннексированном Крыму.
По данным источников Telegram-канала ASTRA, ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября в районе 3 часов ночи недалеко от села Оленевка. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ.
17 военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, бухту Севастополя атаковали морские дроны.
Минобороны РФ заявило, что в Черном море обнаружили два безэкипажных катера, и «по району обнаружения нанесен огневой удар», а на внешнем рейде Севастопольской бухты «проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий».