Украинские пограничники задержали белоруса, который через болото перешел границу 5 30.10.2023, 14:00

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В Украине он хотел устроиться на работу.

Украинские пограничники 24 октября задержали белоруса, который незаконно пересек госграницу в заболоченной местности. Об этом сообщило «Радыё «Свабода».

Происшествие случилось в Ровенской области. Мужчина шел со стороны деревни Паре Пинского района. Он прошел 800 метров от границы по украинской территории, когда его заметили пограничники и задержали.

Суд оштрафовал беларуса на 8,5 тыс. гривен (около 240 долларов) за незаконное пересечение границы. Мужчина показал, что работал токарем в порту Пинска, выступает против «политического режима в Беларуси». В Украину он шел, чтобы устроиться на работу через знакомых.

У него еще есть право обжаловать решение суда. Где находится мужчина, изданию не известно.

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