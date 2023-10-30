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Украинские пограничники задержали белоруса, который через болото перешел границу

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  • 30.10.2023, 14:00
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Украинские пограничники задержали белоруса, который через болото перешел границу

В Украине он хотел устроиться на работу.

Украинские пограничники 24 октября задержали белоруса, который незаконно пересек госграницу в заболоченной местности. Об этом сообщило «Радыё «Свабода».

Происшествие случилось в Ровенской области. Мужчина шел со стороны деревни Паре Пинского района. Он прошел 800 метров от границы по украинской территории, когда его заметили пограничники и задержали.

Суд оштрафовал беларуса на 8,5 тыс. гривен (около 240 долларов) за незаконное пересечение границы. Мужчина показал, что работал токарем в порту Пинска, выступает против «политического режима в Беларуси». В Украину он шел, чтобы устроиться на работу через знакомых.

У него еще есть право обжаловать решение суда. Где находится мужчина, изданию не известно.

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