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Сбежавшие от войны россияне на год застряли в южнокорейском аэропорту

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  • 30.10.2023, 15:00
Сбежавшие от войны россияне на год застряли в южнокорейском аэропорту

Они живут в зоне ожидания вылета.

Трое россиян, улетевших в Южную Корею после начала мобилизации в России, застряли в международном аэропорту Сеула и до сих пор не покинули его, пишет Forbes.

По его данным, россияне живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года. Они обратились к властям с просьбой об убежище, но Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их ходатайства. В ведомстве посчитали, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца в стране.

Тогда россияне подали иск с требованием отменить решение министерства. В феврале окружной суд Инчхона, где находится аэропорт, вынес решение в пользу двоих из трех мужчин. Но Минюст подал апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию. Из-за затянувшейся тяжбы россияне продолжают жить на территории аэровокзала.

При этом национальная комиссия по правам человека Кореи рекомендовала руководству аэропорта расширить пространство для россиян в зоне ожидания и улучшить условия их питания и проживания. До этого мужчин кормили пирожным и упаковкой сока на завтрак и ужин, а также рисом с курицей на обед.

Также комиссия обратилась в Минюст с просьбой создать отдельный зал ожидания за пределами аэропорта и подготовить при содействии спикера Национального собрания правила, которые гарантируют россиянам питание и медицинскую помощь.

Южнокорейские правозащитники считают, что длительное пребывание в зале ожидания аэропорта противоречит правам человека на сон, питание, физическую активность и медобслуживание, которые прописаны в конституции страны. Также такое положение унижает человеческое достоинство.

Изначально в аэропорту Сеула застряли пятеро россиян, но двое из них на данный момент его покинули. В Южной Корее статус беженца одобряют нечасто. В 2021 году показатель приема беженцев в стране составил лишь 1,3% — это второй самый низкий показатель среди стран G20.

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