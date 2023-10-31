У Великой Китайской стены нашли десятки средневековых каменных гранат 31.10.2023, 2:46

Странная технология.

Недалеко от Пекина археологи обнаружили 59 каменных артиллерийских снарядов, изготовленных во времена правления династии Мин (1368−1644 гг.), передает «Новое время».

Династия Мин стала знаменитой благодаря развитию оружейных технологий. В это время в Китае было создано множество необычных видов вооружения, среди которых особое место занимают портативные взрывные устройства: так наываемые летающие крысы, огненные кирпичи, огненные шары кальтропа и десятитысячные огненные шары.

Каменные громовые бомбы, похожие на те, что были найдены в Бадалине

В это время производились разные взрывные устройства, которые могли быть брошены вручную или с использованием катапульты или требушета. Они изготавливались из металла или камня.

Гранаты, найденные рядом с Великой стеной в Бадалине, каменные и имеют отверстия в центре для заполнения порохом. Эта находка представляет собой уникальный артефакт и указывает на то, что они использовались стражниками для обороны во времена династии Мин.

После заполнения порохом эти гранаты можно было запечатать и бросить, получив сильный взрыв и поразив врагов осколками.

Эта находка является дополнительным свидетельством поразительных технологических достижений и военных инноваций в древнем Китае, и она подчеркивает уникальность и разнообразие ранних форм порохового оружия, которое использовалось для защиты Великой Китайской стены.

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