закрыть
31 октября 2023, вторник, 6:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Хакеры «обнулили» крупнейшего оператора национальной платежной системы РФ

  • 31.10.2023, 4:44
  • 2,086
Хакеры «обнулили» крупнейшего оператора национальной платежной системы РФ

Речь идет о платежной системе «Мир».

Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» - подвергся хакерской атаке, сообщил Telegram-канал MerketOverview. Сайт НСПК был недоступен. В пресс-службе НСПК РБК рассказали, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком.

После взлома на главной странице сайта НСПК появилось сообщение: «Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевский ковчег в ожидании шторма
Кремлевский ковчег в ожидании шторма Владимир Халип
Страшнее атомной войны
Страшнее атомной войны Ирина Халип
Похищение Руси
Похищение Руси Виталий Портников
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах
Как пытают женщин в белорусских тюрьмах Наталья Радина