Хакеры «обнулили» крупнейшего оператора национальной платежной системы РФ 31.10.2023, 4:44

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Речь идет о платежной системе «Мир».

Сайт Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора российской платежной системы «Мир» - подвергся хакерской атаке, сообщил Telegram-канал MerketOverview. Сайт НСПК был недоступен. В пресс-службе НСПК РБК рассказали, что сайт разработан и обслуживается сторонним подрядчиком.

После взлома на главной странице сайта НСПК появилось сообщение: «Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными, поскольку это единственная и непреходящая ценность, которая у нас оставалась».

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