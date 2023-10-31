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Лукашист Талай привез в Беларусь похищенных украинских детей

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  • 31.10.2023, 8:18
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Лукашист Талай привез в Беларусь похищенных украинских детей

В том числе — из Мариуполя.

В Беларусь приехала очередная группа детей из оккупированных регионов Украины, их отвезут в детский реабилитационно-оздоровительный центр «Колос» в Кобринском районе.

Приезд детей организовал фонд лукашиста Алексея Талая, передает БелТА.

Талай сообщил, что 30 октября в Беларусь «на оздоровление» приехали около 40 детей из оккупированных Мариуполя и Докучаевска.

Напомним, в марте этого года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Он подозревается в причастности к незаконной депортации детей из Украины в Россию. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация – это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность. ОБСЕ квалифицировала вывоз украинских детей как военное преступление.

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