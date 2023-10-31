BILD: Авдеевка стала катастрофой для российской армии

BILD: Авдеевка стала катастрофой для российской армии5
- 31.10.2023, 8:29
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Ежедневно ВСУ ликвидируют на этом направлении сотни оккупантов.
Военный аналитик BILD Юлиан Репке комментирует кадры украинского дрона из-под Авдеевки. На одном из снимков видны собранные у дороги тела более 30 российских солдат, которых приготовили к перевозке на родину.
По данным Репке, ежедневно в боях за Авдеевку гибнут около 200 российских военных. За три недели штурма потери составили уже 2000-3000 человек. На другом фото на небольшой территории видны как минимум 14 единиц уничтоженной российской бронетехники.
«Потери россиян под Авдеевкой колоссальны. Эти кадры аналогичны тем, что сняты в ходе битвы за Бахмут. Россия захватила Бахмут после 11 месяцев тяжелых боев, потеряв 20 000 человек», — говорит Репке. Он отмечает, что, несмотря на огромные потери, ВС РФ не отказываются от штурма Авдеевки и пытаются взять город в кольцо.