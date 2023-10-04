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В Белгороде и Брянске прогремели взрывы: россияне устроили истерику

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  • 4.10.2023, 7:40
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В Белгороде и Брянске прогремели взрывы: россияне устроили истерику

Российский губернатор сообщил о массированной атаке с воздуха.

В России ночь на 4 октября оказалась беспокойной. В Белгородской области и Брянске раздались взрывы, нашлась работа для местной противовоздушной обороны, передает obozrevatel.com.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram об уничтожении ПВО воздушных целей, хотя их количество не уточнил. Он отметил, что есть «последствия на земле».

Российский чиновник заверил, что разрушений и пострадавших в результате взрывных событий этой ночью в регионе якобы нет.

Тем временем, Telegram-каналы публикуют видео со звуками взрывов и вспышками в небе Белгородщины. Один взрыв был зафиксирован на видео также в Брянске. Подробностей о событиях там пока нет.

Россияне в соцсетях уже традиционно потребовали возмездия. В частности, призвали запустить воздушные цели во Львов, мол, «пусть тоже их ПВО работает».

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