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Куда дома поставить Wi-Fi роутер, чтобы интернет был максимально быстрым

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  • 4.10.2023, 9:34
  • 2,362
Куда дома поставить Wi-Fi роутер, чтобы интернет был максимально быстрым

Найдено идеальное место.

Современные Wi-Fi сети могут быть довольно непредсказуемыми, поскольку их надежность зависит от различных факторов. Качество связи может зависеть как от состояния линии до роутера и его технических характеристик, так и банально от вашего провайдера.

Но самый главный фактор, от которого зависит скорость интернета – расположение роутера. Не все знают, что существуют определенные места, где категорически нельзя размещать девайс, чтобы не портить соединение. Поэтому сегодня расскажем о нюансах в использовании сетевой техники, пишет unian.net.

Топ-5 мест, где нельзя размещать Wi-Fi роутер

На полу. Все просто – в таком случае часть сигнала будет уходить банально в землю.

В углах комнаты. Роутер, размещенный в углу, может создавать «мертвые зоны» с плохим сигналом в других частях дома.

На солнце, рядом с батареей отопления, да и в целом с любыми другими источниками тепла.

Вблизи микроволновой печи или других крупных бытовых приборов, которые работает в том же диапазоне частот (2.4 Ггц), что и многие Wi-Fi роутеры. Другими словами – на кухне.

Рядом с аквариумом. Как минимум из-за того, что резервуар с рыбами создает повышенную влажность. Плюс вода препятствует прохождению радиоволн, которое будет влиять на раздачу интернета.

Кроме того, полезная практика отключить от роутера приборы, которые в данный момент не используются – например, смартфон, «умные» колонки и прочие устройства. Тем самым можно увеличить скорость интернета.

Нашли идеальное место для Wi-Fi роутера

Коробка с интернетом должна находиться как можно выше от пола, потому что сигнал от роутера распространяется дугообразно. Самое идеальное место – геометрическом центр квартиры (или дома) на высоте 1,5-2 метра. Но чем выше – тем лучше.

Как правило, оптимальным местоположением для роутера считается коридор, поскольку сигнал легко проникает в ближайшие комнаты, а между роутером и мобильным гаджетом обычно располагается не больше одной стены. Однако стоит отметить, что при таком расположении роутер придется закреплять на стене, а это потребует определенных ухищрений.

В целом, при выборе оптимального для вас места для установки Wi-Fi роутера учитывайте его доступность для всех комнат или большинства из них, а также количество стен, которые могут снизить качество сигнала.

В то же время стоит понимать, что быстрый прием Wi-Fi сигнала зависит в первую очередь от площади покрытия сети, поэтому иногда увеличить скорость интернета даже при правильной установке оборудование не получится. В этом случае рекомендуется установить Wi-Fi репитер – устройство, которое выступает промежуточным звеном в сети Wi-Fi и способно увеличить площадь покрытия сигнала.

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