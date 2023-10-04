Politico: Пророссийского победителя выборов в Словакии могут выгнать из Европарламента 5 4.10.2023, 9:43

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Партия Роберта Фицо оказалась под двойным давлением.

Победителя парламентских выборов в Словакии партию Smer могут исключить из общеевропейской «Партии европейских социалистов» (PES) из-за пророссийской позиции ее лидера Роберта Фицо. Как пишет Politico, сейчас PES находится под растущим давлением – как внутренним, так и внешним.

Лидер «Европейской народной партии» (другой партии Европарламента) Манфред Вебер во вторник на пресс-конференции сравнил Роберта Фицо с венгерским премьером Виктором Орбаном, который тоже отличается откровенной симпатией к Москве.

«Каждый раз, когда мы слушаем Фицо, это звучит как Орбан. То, что я прошу, это процесс разъяснения со стороны социалистов (PES – ред.), что они сейчас делают с членом своей семьи?» - сказал Вебер.

Примечательно, что президент PES Стефан Левфен еще перед выборами сам угрожал Фицо исключением Smer из рядов общеевропейской партии. И похоже, что позиция евросоциалистов не изменилась: в понедельник Фицо пожаловался в своем Фейсбуке, что вместо поздравлений с победой на домашних выборах он получил от PES лишь «шантаж».

Влиятельный депутат Европарламента от PES Педро Маркес отметил, что стоит сначала посмотреть, начнет ли Smer внедрять на практике те лозунги, которые она провозглашала в предвыборной гонке. И речь не только о прекращении помощи Украине, но и о других вещах, которые кажутся неприемлемыми европейцам – в частности речь идет об определенной гомофобной риторике победителей парламентских выборов в Словакии.

Примечательно, что в письме к Европарламенту, с которым ознакомились журналисты Politico, представители Smer фактически открестились от слов своего лидера Роберта Фицо.

«Мы никогда не защищали российскую агрессивную войну против Украины. Мы будем продолжать оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине», – говорится в письме, авторы которого просят евродепутатов дождаться, пока Smer сформирует новое правительство Словакии.

Победа партии Smer на выборах в Словакии

В минувшее воскресенье в Словакии состоялись парламентские выборы, победу в которых одержала партия Smer. Ее лидер в прошлом уже занимал пост премьер-министра, но со скандалом потерял его. Во время предвыборной кампании Фицо неоднократно обещал прекратить любую поддержку Украины и откровенно распространял российскую антиукраинскую пропаганду.

«Война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске», — сказал Фицо на одном из предвыборных митингов.

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