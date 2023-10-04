Беспилотники массово атаковали Белгородскую, Брянскую и Курскую области РФ 8 4.10.2023, 10:33

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иллюстративное фото

Россияне шокированы беспрецедентным ударом.

В ночь на 4 октября граничащие с Украиной регионы России подверглись массовой атаке беспилотников, сообщает The Moscow Times со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства РФ, в Белгородской, Брянской и Курской областях силами противовоздушной обороны якобы «был перехвачен и уничтожен» 31 беспилотник самолетного типа.

Тем не менее местные жители этих сообщают о большом количестве взрывов на российской территории. Как отмечают украинские СМИ, россияне из приграничных областей шокированы беспрецедентным ударом.

Больше всего дронов прилетело в Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, всего было сбито «порядка 19 объектов».

«Разрушения от падения обломков сейчас уточняются. Пока видим, что повреждено административное здание в городе Белгороде и в селе Шишино в одном из домовладений выбиты окна, повреждены 3 автомобиля», — написал Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об одном «сбитом беспилотнике». «Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Также он рассказал об обстреле четырех районов области — Севского, Погарского, Климовского и Трубчевского — кассетными боеприпасами.

Глава Курской области Роман Старовойт ситуацию после прилета дронов не комментировал.

С начала войны в Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников, но чаще под удары попадают Белгородская и Брянская области.

Вооруженные силы Украины осуществили самую массовую атаку беспилотниками 25 августа. Тогда 42 дрона прилетели в оккупированный Крым. Однако, как утверждало Минобороны РФ, все они были сбиты ПВО и подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

В ночь с 20 на 21 сентября Украина атаковала Курскую, Белгородскую и Орловскую области, а также Крым 19 беспилотниками. 25 сентября дроны были сбиты над Курской, Брянской, Тульской и Белгородской областями.

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