ВСУ обманули россиян, заманив в ловушку на фронте 4.10.2023, 15:41

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Опубликовано видео.

Украина опять обманула российских военных на фронте, заставив клюнуть на деревянную приманку. В результате дорогостоящий российский барражирующий боеприпас «Ланцет» был потрачен зря. Оккупанты заметили на фронте замаскированный ЗРК «Бук», который внешне был неотличим от оригинала. Однако на самом деле это была деревянная копия, в которую россияне и направили свой дрон, пишет dialog.ua.

Более того, даже несмотря на очевидный провал (деревянные щепки при взрыве разлетаются в стороны), россияне все равно опубликовали видео своей «успешной» операции, хвастаясь результатами.

Однако пользователи социальных сетей обратили внимание, что детонация ЗРК «Бук» сопровождается характерными мощными взрывами, которые хорошо видны на видео. Ранее ВСУ несколько раз подрывали российские «Буки», показав, как на самом деле выглядит его подрыв.

Пользователи отмечают, что передавая линия насыщена муляжами и деревянными копиями военной техники, которыми ВСУ вынуждают россиян тратить свои боеприпасы впустую.

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