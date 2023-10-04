ООН опровергла ложь России об «ударе HIMARS» по колонии в оккупированной Еленовке 4.10.2023, 23:36

Удар был нанесен другим оружием.

Теракт в Волновахской исправительной колонии № 120 возле временно оккупированной Еленовки в ночь на 29 июля 2022 года, во время которого погибли около 50 украинских военнопленных, не является результатом обстрела ракетами HIMARS, как пыталась утверждать российская пропаганда, пишет New Voice.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По данным ООН, степень повреждений стен, потолка, окон казармы, состояние кроватей внутри, размеры воронки и радиус поражения не характерны для боеприпасов HIMARS. Даже одна такая ракета, вероятно, вызвала бы большие разрушения, считают в ООН. Кроме того, свидетели рассказали, что слышали несколько взрывов.

Анализ фото и видео с места происшествия показал, что боеприпас проник через крышу, а двигался с востока на запад. Точный тип оружия и место его происхождения определить не удалось.

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При этом ООН прямо не указывает то, что в трагедии виновата РФ. Однако отмечает, что за безопасность военнопленных отвечает государство, которое держит в плену.

«К сожалению, даже в таком серьезном отчете ООН не может составить 2+2 и понять, что виновата в трагедии только РФ. Надеюсь, что в следующем отчете им хватит мужества прямо об этом написать», — добавил Лубинец.

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