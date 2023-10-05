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Российское правительство пустило «под снос» программу расселения аварийного жилья

  • 5.10.2023, 5:55
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Российское правительство пустило «под снос» программу расселения аварийного жилья

Деньги пойдут на войну.

Правительство России запускает радикальный секвестр бюджета на расселение аварийного жилья, чтобы наскрести деньги на войну с Украиной, которая должна обойтись в 10,8 трлн рублей в 2024 году, пишет The Moscow Times.

Расходы федеральной казны по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для жилья жилого фонда» в следующем году будут урезаны на 60%, следует из пояснительной записки к проекту закона о бюджете, опубликованной в единой базе Госдумы.

В денежном выражении проект, в рамках которого власти обещали расселить полмиллиона россиян из аварийных домов общей площадью 9 млн кв метров, «похудеет» на 26,9 млрд рублей: в этом году на него потратят 46,1 млрд рублей, а в следующем — лишь 19,2 млрд.

«Под нож» пойдут все программы национального проекта «Жилье и городская среда», следует из материалов бюджета.

Расходы на федеральный проект «Жилье», в рамках которого до 2030 года планировалось построить 120 млн кв метров новой жилой площади, будут урезаны на 12% относительно плана — до 31,5 млрд рублей. Федпроект «Формирование комфортной городской среды» потеряет 16% финансирования — до 50,8 млрд рублей. Ассигнования на федпроект «Чистая вода», который предполагал модернизацию сотен очистных сооружений по всей стране, уменьшатся на 11%, до 23,8 млрд рублей.

В целом жилищный нацпроект потеряет более четверти финансирования: из 176 млрд рублей в этом году останется лишь 125,5 млрд — в следующем.

Проект расселения аварийных домов, общая площадь которых, по официальным данным, превышает 26 млн кв метров, станет рекордсменом по сокращению расходов, несмотря на то, что «вытащить людей из трущоб» в конце прошлого года требовал президент Владимир Путин.

«В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять», — говорил президент, обещая, что «люди на своих родных улицах, во дворах, скверах, парках, набережных увидят эти изменения».

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