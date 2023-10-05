Показал силу: Tesla Cybertruck взял на буксир необычный груз 5 5.10.2023, 10:50

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На видео попал один из автомобилей пробной серии.

Электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировал свои тяговые возможности. Он взял на буксир прицеп с огромным ракетным двигателем SpaceX Raptor. Как пишет «Фокус», видео опубликовали на Youtube-канале Starship Gazer.

Электромобиль Tesla Cybertruck сняли на базе компании SpaceX в Техасе 3 октября. Пикап использовали для перевозки двигателя Raptor Vacuum для космического корабля SpaceX Starship.

Масса SpaceX Raptor Vacuum составляет около 1600 кг. Если добавить вес крепления двигателя и самого прицепа, то получится не менее 2,5 тонн.

Впрочем, для Tesla Cybertruck это не должно быть проблемой. Ранее было заявлено, что базовая версия пикапа сможет буксировать 3,4-тонный прицеп, а самая мощная – 6,3-тонный.

На видео очевидно попал один из автомобилей пробной серии, производство которых стартовало в июле. Скорее всего, перевозка ракетного двигателя стала одним из этапов испытаний электрокара. Вскоре должен начаться массовый выпуск пикапов и первые авто будут вручены владельцам.

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