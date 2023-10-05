Как этой зимой увеличится плата за ЖКУ для белорусов 3 5.10.2023, 13:06

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Рассказали в Министерстве ЖКХ.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко сообщил Бел ТА, как этой зимой увеличится плата за ЖКУ для белорусов. Чиновник напомнил, что в стране действует норма, согласно которой тарифы на ЖКУ не могут расти выше половины одной базовой величины в год, то есть не выше 18,5 рубля.

Как пояснил замминистра, выше этого порога стоимость жилищно-коммунальных услуг на стандартную двухкомнатную квартиру с двумя гражданами повышать нельзя.

Вместе с тем с 1 июня увеличился тариф на тепловую энергию.

«С учетом этого цена за ЖКУ, включая отопление, в стандартной двухкомнатной квартире площадью 48 квадратных метров с двумя проживающими гражданами будет составлять около 153 белорусских рублей», — сказал Ромашко.

В прошлом году эта сумма составляла примерно 140 белорусских рублей, то есть ЖКУ в этот отопительный сезон подорожает почти на 9,3%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются в Беларуси два раза в год: с 1 января и 1 июня.

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