Валерий Карбалевич: Глаза у страха Лукашенко велики 1 5.10.2023, 14:20

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Валерий Карбалевич

Диктатора преследует навязчивая мысль.

«Вот уже много лет нам приходится констатировать, что настоящих выборов в стране нет, а только их имитация», — пишет в свое авторской колонке на сайте «Радио Свобода» политолог Валерий Карбалевич:

— Однако странно заметно, что власть почему-то сильно напрягает эта политическая кампания. Выборы становятся основным предметом внимания Александра Лукашенко во время различных встреч и собраний.

Вот примеры только за последний месяц:

12 сентября во время встречи с председателем «палаты представителей» Владимиром Андрейченко Лукашенко упомянул о предстоящих «парламентских выборах».

21 сентября на совещании по вопросам образования он напомнил, что скоро в Беларуси пройдет «избирательная кампания», и педагогические коллективы всегда вносят большой вклад в организацию «выборов».

22 сентября во время семинара-совещания в Солигорске по вопросам развития животноводства Лукашенко, обращаясь к чиновникам, вдруг упомянул о выборах: «Вам там проводить «избирательные кампании». Мы должны показать всем, что у нас есть страна и мы будем управлять этой страной».

25 сентября Александр Лукашенко дал поручение новоназначенным руководителям вертикали Витебской области: «Впереди большие «избирательные кампании», где идеологическая составляющая имеет первостепенное значение... Мы абсолютно не скрываем, что мы кого-то будем поддерживать... Определяйте достойных патриотов, профессионалов своего дела. И поддерживайте их на парламентских «выборах» и во «всебелорусском народном собрании».

2 октября Лукашенко, принимая председателя «совета республики» Наталью Качанову, заявил: «Четвертая очень горячая тема - «выборы». Я бы просил вас подключиться к проведению этих «выборов». Тем более, что вы уполномоченная по Минску».

Таким образом, для Лукашенко «выборы» – горячая тема! Почему так?

Ведь любые выборы по своей природе – вещь сложная и противоречивая. Например, почему-то они сохраняются даже в диктаторских режимах, которые, казалось бы, удерживают власть исключительно путем насилия. Получается, что даже для того, чтобы осуществлять и оправдывать насилие со стороны государства, необходима такая достаточно абстрактная категория, как «легитимность», которую обеспечивают выборы.

«Выборы» в Беларуси хоть и потеряли свое реальное содержание, но остались необходимым ритуалом.

Однако во время президентских «выборов» 2020 года миф столкнулся с реальностью. Народ пытался вернуться на политическую арену в качестве субъекта. Воспользовавшись тем же формальным правом выбора власти, которое записано в Конституции, но, казалось бы, давно было забыто. Подобных примеров так называемых «опрокидывающих выборов» в истории немало.

В результате тех событий Лукашенко удалось сохранить власть. Но с тех пор само слово «выборы» он стал воспринимать как страшный сон, стихийное бедствие, фильм ужасов, хоррор. Появилась навязчивая мысль, как от них избавиться. Или хотя бы максимально отсрочить их реализацию. Об этом свидетельствует тот факт, что местные «выборы», которые должны были состояться в 2022 году, и «парламентские выборы», которые должны были состояться в 2023 году, были перенесены на 2024 год в нарушение Конституции. Таким образом, страна жила без выборов почти четыре года. При этом в новой редакции «конституции» основным органом власти становится неизбираемый орган — «всебелорусское народное собрание».

Однако все это не успокаивает Лукашенко. Потому что у страха глаза велики. К тому же, нет понимания того, что на самом деле происходит в обществе. Потому что нет обратной связи между властью и народом. Поэтому имеет место преувеличение опасности. Поэтому постоянные призывы к «вертикали» и бюрократии не терять бдительности.

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